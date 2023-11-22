ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по возвращению заложников

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ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии в секторе Газа.
Об этом сообщило палестинское движение в Telegram-канале после длительных переговоров.
Сообщается, что Израиль прекратит военные действия в районах сектора Газа и прекратит движение техники.
Также, согласно договоренности, будет осуществлена доставка сотен грузовиков гуманитарной и медпомощи, топлива во все районы сектора Газа.
ХАМАС в свою очередь отпустит из плена 50 женщин и детей до 19 лет в обмен на освобождение из тюрем Израиля 150 палестинок и детей.
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«Мы объявляем, что с помощью Всемогущего Бога мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии сроком на четыре дня, благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта», — говорится в публикации.
Также, согласно договоренности, будет осуществлена доставка сотен грузовиков гуманитарной и медпомощи, топлива во все районы сектора Газа.
ХАМАС в свою очередь отпустит из плена 50 женщин и детей до 19 лет в обмен на освобождение из тюрем Израиля 150 палестинок и детей.
При этом ХАМАС отметил, что «батальоны останутся в полной боеготовности, чтобы защитить палестинский народ и оказать сопротивление оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем».Читайте также:
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Мария Фирсова