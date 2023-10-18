ХАМАС: Израиль ударил по больнице в Газе управляемыми ракетами

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Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет, об этом заявил представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум, его цитирует Newsweek.
По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.
Напомним, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.
Вчера, после сообщений об ударе по больнице, протестующие пошли на штурм посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Они пытались поджечь здание израильского посольства и призывали мстить Израилю за удар по больнице.
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Напомним, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.
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Евгения Парфентьева