ХАМАС может обменять всех заложников на 6 тысяч палестинских заключённых

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ХАМАС может обменять захваченных во время операции «Потоп Аль-Аксы» заложников на шесть тысяч палестинцев, которые сейчас находятся в израильских тюрьмах. Об этом заявил представитель движения Халед Машааль.
В плену в секторе Газа сейчас находятся порядка 250 человек, заявил представитель военного крыла ХАМАС — «Бригады Аль-Кассам» — Абу Обейда.
По данным же израильской армии, сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 199 граждан еврейского государства, многие из них также обладают паспортами других стран.
Палестинские власти уже призвали ХАМАС освободить заложников, рассказал посол частично признанного государства в Москве Абдель Хафиз, но ожидают, что и Израиль пойдёт на аналогичный шаг.
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По данным же израильской армии, сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 199 граждан еврейского государства, многие из них также обладают паспортами других стран.
«Президент Палестины Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество и чтобы ХАМАС вернули мирных людей, которых они брали в заложники, в том числе чтобы и Израиль тоже освободил мирных людей. <...> Самое главное сейчас — [это] остановить войну», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).Ранее представители ХАМАС заявляли, что взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, в том числе россиян и китайцев.
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Артем Путинцев