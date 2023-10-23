ХАМАС может освободить заложников в обмен на топливо

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ХАМАС рассматривает возможность освободить заложников в обмен на топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.
В Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан. Также, по последнем данным, в Израиле с начала эскалации конфликта погибли 20 граждан России. Кроме этого, стало известно о гибели русскоязычной гражданки Казахстана и её дочери в секторе Газа.
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