ХАМАС нанесло по Израилю самый массированный удар с начала конфликта

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Палестинское движение ХАМАС 20 ноября нанесло самый массированный с начала эскалации конфликта удар по Тель-Авиву. Об этом сообщают телеканалы Al Arabiya и Al Mayadeen.
Также отмечается, что были обстреляны несколько городов в центральной части Израиля.
В боевом крыле ХАМАС («Бригада Иззэддина аль-Кассама») сообщили, что удары по израильской территории наносились в качестве ответа на убийство мирного населения в секторе Газа.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что количество погибших в секторе Газа превысило 13 тысяч человек, среди которых 5,5 тысяч несовершеннолетних. Пострадавшими числятся более 30 тысяч человек, из которых примерно 75% приходится на женщин и детей.
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В боевом крыле ХАМАС («Бригада Иззэддина аль-Кассама») сообщили, что удары по израильской территории наносились в качестве ответа на убийство мирного населения в секторе Газа.
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Анастасия Чинкова