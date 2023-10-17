ХАМАС называет заложников «гостями Газы»

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Представитель бригады ХАМАС «Бригада Аль Кассам» Абу Обейда сделал заявление.
Он сказал, что иностранные заложники, которых захватили во время атаки на Израиль, являются «гостями Газы». Об этом сказано в публикации на официальном канале ХАМАС в Telegram.
В данный момент группировка держит в плену от 200 до 250 человек. Сообщается, что в ходе израильских атак по сектору Газа 22 заложника погибли.
Более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов. Данные приводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ):
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«В настоящее время под временным арестом мы держим разнородную группу лиц, принадлежащих к разным национальностям. Эти люди считаются нашими уважаемыми гостями, и наша главная цель — обеспечить их безопасность. Мы освободим их, когда это позволят условия на местах», — такое заявление сделал Абу Обейда
Более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов. Данные приводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ):
«Согласно последним сообщениям местных органов здравоохранения и СМИ, по меньшей мере 2215 палестинцев были убиты, в том числе более 700 детей», - заявила пресс-секретарь ЮНИСЕФ Сара Аль-Хаттаб в эфире CNN.Представитель организации Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.
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Мария Фирсова