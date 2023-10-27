ХАМАС назвало условие для освобождения иностранных заложников

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Движение ХАМАС пообещало освободить иностранных заложников при 5-дневном прекращении огня, об этом заявил член руководства движения Али Барака, его слова приводит Financial Times.
«Барака заявил, что ХАМАС освободит иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня», - прокомментировали ситуацию в издании.
По поводу израильских заложников Барака заявил, что для их освобождения будут выдвинуты особые условия. При этом, представитель ХАМАС заявил, что не отпустит ни одного солдата ЦАХАЛ. Их планируют использовать для обмена на палестинских пленных.
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Евгения Парфентьева