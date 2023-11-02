ХАМАС: Не менее 195 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю в Джебелии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной спецсессии заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Об этом пишет РИА Новости.