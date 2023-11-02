ХАМАС: Не менее 195 человек стали жертвами ударов Израиля по лагерю в Джебелии

Фото: РИА Новости
Не менее 195 человек погибли в результате израильских ударов по лагерю беженцев Джебелия 31 октября и 1 ноября, заявили представители движения ХАМАС, cлова которых цитирует агентство Reuters. Ещё около 800 палестинцев при этом получили ранения.
Общее число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в результате израильских обстрелов и бомбардировок с 7 октября увеличилось до 8 850 человек, сообщил палестинский Минздрав. При этом более 73% погибших составляют дети, женщины и пожилые люди.
Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.
Ранее постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что у Израиля, как у оккупирующей державы, нет права на самооборону, что подтверждается заключением Международного суда ООН в 2004 году. Он подчеркнул, что сегодняшние ужасные разрушения в секторе Газа многократно превышают те события, которые активно критикуются в других региональных контекстах.
Читайте также:
Небензя: У Израиля нет права на самооборону
Армия Израиля заявила о прорыве первой линии обороны в Газе
ООН: Удары Израиля по лагерю в Газе могут быть признаны военным преступлением
Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщило ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X. В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призвали к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.
Читайте также:
Небензя: У Израиля нет права на самооборону
Армия Израиля заявила о прорыве первой линии обороны в Газе
ООН: Удары Израиля по лагерю в Газе могут быть признаны военным преступлением
Артем Путинцев