ХАМАС: Обстрелы Тель-Авива – это ответ на массовые убийства Израиля

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Движение ХАМАС заявило, что ведёт обстрелы Тель-Авива в ответ на массовые убийства мирных граждан со стороны Израиля.
По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
Представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её. В результате этого удара, погибло более 800 мирных жителей Газы.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль пытается устроить подобие Хиросимы и в секторе Газа, только без применения ядерного оружия.
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Представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её. В результате этого удара, погибло более 800 мирных жителей Газы.
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Евгения Парфентьева