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ХАМАС: Обстрелы Тель-Авива – это ответ на массовые убийства Израиля

19 октября 2023, 14:40
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Движение ХАМАС заявило, что ведёт обстрелы Тель-Авива в ответ на массовые убийства мирных граждан со стороны Израиля.
По последним данным ​палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли ​3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

Представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её. В результате этого удара, погибло более 800 мирных жителей Газы.


Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль пытается устроить подобие Хиросимы и в секторе Газа, только без применения ядерного оружия.

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#израиль
#хамас
#палестина
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Аналитик Кулагин заявил о нарушении закона Болгарией из-за газа из РФ
19 октября 2023, 15:06

Фото: istockphoto.com/Simoncountry

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин назвал фактическим нарушением закона введение Болгарией акциза на транзит газа из России.
«Говорили, что строится европейский рынок, озвучивались его правила, и тут одна из стран вдруг принимает решение, которое не только нарушает нормы ВТО, но и все правила европейского энергорынка. Болгария необоснованно блокирует поставки по определённым направлениям. Тут даже попытка нанести удар не по «Газпрому», а по импортёрам. ЕК должны сказать: либо они согласны и обосновать это или принять меры, чтобы ситуацию привести в нормальное правовое русло», — пояснил в беседе с RT Кулагин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал странным решением Болгарии по введению акцизов на транзит российского газа.

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#поставки
#болгария
#газ
#энергетика
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Турция не пустит в Черное море военные корабли нечерноморских стран
19 октября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

Турция намерена тщательно следовать исполнению Конвенции Монтрё. Один из пунктов этого международного договора позволяет не допускать военные корабли в проливы Босфор и Дарданеллы.
С начала СВО Турция воспользовалась своими правами, данные ей Конвенцией Монтрё и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Из-за этого решения Анкара подвергается постоянному внешнему давлению. Однако в заявлении министерства национальной обороны Турции сказано, что страна будет и далее тщательно следить за исполнением пунктов Конвенции Монтрё, так как это необходимо для сохранения стабильности и безопасности в Черном море.

Эта конвенция была принята в 1936 году. Согласно ее положениям, за торговыми судами сохраняется свобода передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливаются различные режимы плавания. При этом для военных кораблей нечерноморских государств срок пребывания в акватории Черного моря ограничивается тремя неделями. В определенных случаях Турция может запретить или ограничить их проход через Босфор и Дарданеллы.

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#данные
#турция
#сво
#чёрноечёрное море
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В кафе «Ромашка» начались проверки после изнасилования шваброй мужчины
19 октября 2023, 14:54

Фото: istock / Halfpoint

После скандала с изнасилованием шваброй гостя в кафе «Ромашка» на заведение обрушились проверки. Что будет с заведением дальше, пока неизвестно, но тему 19 октября поднимали на заседании Общественной палаты. ОБ этом рассказал глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев изданию «URA.RU».

«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в городе. Если кафе будет доставлять дискомфорт жителям — а мы уже видим, что такие вещи происходят, — будем принимать решения в рамках законодательства. Событие вызвало резонанс у горожан, они недовольны действиями собственника кафе. Тему сегодня поднимали на заседании Общественной палаты», — сообщил Тюменцев.
Напомним, в начале октября в кафе наругались над гостем. Извращенцы снимали на видео избиение мужчины, а потом и сам процесс насилия шваброй. Видео позже опубликовали в Сети. Пострадавший мужчина до сих пор находится в больнице.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по данному происшествию. В преступлении подозревают Ивана Бугаенко — бывшего владельца кафе. Следователи обыскали дом Бугаенко, местоположение подозреваемого неизвестно. Под подозрением также оказался брат экс-владельца кафе и охрана заведения.

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Путин высказался об идее возрождения традиции спортивных парадов в Москве
Путин одобрил идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
19 октября 2023, 14:33

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею возобновления традиции проведения спортивных парадов на Красной площади в Москве. Он также поддержал предложение объявить 2024 год в России Годом спорта.
Такую идею высказал на полях XI Международного форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Перми, руководитель Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв. Российский лидер сказал, что считает это предложение правильным и своевременным.

Владимир Путин отметил, что спорт является безусловным государственным приоритетом России и относится к тем ценностям, которые нельзя продать или отменить. Президент страны поставил задачу к 2030 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом 70% россиян. По его словам, это сделает спорт нормой жизни для 93 миллионов граждан страны.

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#лидер
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«Переломный момент для мира»: с чем Байден обратится к нации по Израилю и Украине
Байден выступит 19 октября с обращением к нации по теме Израиля и Украины
19 октября 2023, 14:32

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден намерен выступить с обращением к нации. Он обещает сделать ряд заявлений по палестино-израильскому конфликту и обсудить ситуацию на Украине. Редакция «Радио 1» расскажет, каких заявлений стоит ожидать от американского лидера, и когда состоится трансляция его выступления.

Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины


О грядущем выступлении американского лидера сообщила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер. На сайте Белого дома опубликована информация о дате выступления Джо Байдена. Трансляция обращения президента запланирована на 20:00 по времени восточного побережья США. (03:00 20 октября по московскому времени).
 

О чем Байден будет говорить


Обращение президента США Джо Байдена состоится накануне рассмотрения американским Конгрессом очередного пакета финансовой помощи, в который войдут средства для Израиля и Украины. Во время своего выступления, Байден будет уверять заинтересованные страны в продолжении поддержки, об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванные источники, близкие к администрации американского президента.

По словам собеседников телеканала, американский лидер будет убеждать общественность в необходимости финансирования Израиля и Украины, так как это является «вопросом национальной безопасности», а мир находится в «переломном моменте». 

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Ожидается, что Джо Байден также расскажет о мерах, которые Вашингтон уже предпринял и намерен предпринять для ответа на угрозы Израилю со стороны палестинской группировки ХАМАС.

 

Байден посетил Израиль

 
18 октября президент США Джо Байден посетил Израиль. Он анонсировал выделение стране многомиллионной помощи и заявил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Тель-Авив в борьбе с террористическими формированиями.
 
О «провальной поездке» американского лидера высказалась член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. Она заявила, что в Израиле Джо Байден получил «пощечину», поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с ним. Не поприветствовал президента США и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что стало «второй пощечиной» для Байдена, заключила журналистка.

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#джо
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Какие секреты сумели выудить Вован и Лексус у премьер-министра Испании
Пранкеры Лексус и Вован обсудили с премьером Испании Санчесом зерновую сделку
19 октября 2023, 14:09

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Испании Педро Санчеса. Они от лица некоего «африканского политика» обсудили с ним зерновую сделку.
О своем разговоре с испанским политиком российские пранкеры рассказали в своем телеграм-канале. По их словам, Санчес сильно переживает по поводу зерновой сделки, однако выступил решительно против снятия санкций с некоторых российских банков ради ее возобновления. 

Вован и Лексус также отметили обсудили с главой испанского правительства ситуацию в Африке. Здесь Санчес высказался против вывода европейских военных с Черного континента. По его словам, нельзя допустить, чтобы Россия оставалась ведущим игроком в регионе.

У пранкеров в свете этого сложилось впечатление, что премьер-министр Испании просто не слишком хорошо знаком с историей и не знает о «великом» колониальном прошлом своей страны. Каким-то непонятным образом он воспринимает шаги по вмешательству во внутренние дела африканских стран как способ противодействия империализму, воплощением которого в его воспаленном мозгу выступает как раз Россия, а не Испания, «огнем и мечом» уничтожавшая целые народы в угоду своим колониальным амбициям.

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#страны
#сделки
#министр
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Путин: Россия может на высоком уровне проводить международные соревнования
19 октября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет проводить спортивные соревнования на высочайшем уровне и приглашать на них иностранных атлетов. Об этом он сказал во время своего выступления на Международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.
Российский лидер отметил, что в стране существуют все возможности для организации и проведения многоэтапных, коммерчески привлекательных турниров с привлечением лучших зарубежных спортсменов и ведущих команд.

Владимир Путин также напомнил, что у России есть успешный опыт проведения крупнейших международных стартов, таких, как зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году. По всей стране к этим турнирам были построены современные, оснащенные по передовым мировым стандартам стадионы и спортивные комплексы. А всего в России действуют более 350 тысяч спортивных объектов.

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В США раскрыли главный страх Владимира Зеленского
CNN: Зеленский боится потерять поддержку США
19 октября 2023, 13:27

Фото: iStock/ValleraTo

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться помощи США из-за эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом говорит журналист Фрида Гитис, передает CNN.
«Американские чиновники отрицают, что помощь Украине пострадает из-за того, что США мобилизуются для поддержки Израиля. Но хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег», - рассказала Гитис.

Она объяснила, что республиканцы решительно поддерживают Израиль, и не разделяют позиции по поводу помощи Украине. По ее словам, нынешняя ситуация стала для Зеленского неизбежной реальностью. Украине для того, чтобы выстоять, необходима постоянная поддержка со стороны США. Однако, Гитис не уверена, что Белый дом сможет одновременно помогать сразу двум странам.
 

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#поддержка
#чиновники
#всу
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Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне
19 октября 2023, 12:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне. Об этом сообщает российский МИД.
Уточняется, что встреча длилась чуть более часа.

Напомним, что в среду, 18 октября, Сергей Лавров прибыл с рабочей поездкой в Северную Корею. Его принял лидер КНДР Ким Чен Ын, который месяц назад посетил российский космодром Восточный во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Ранее Южная Корея выразила обеспокоенность тем, что Северная Корея, по аналогии с палестинским движением ХАМАС, может напасть на страну. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик потребовал прекратить военное соглашение 2018 года, заключенное в рамках Пханмунчжомской декларации. По его словам, страна должна знать заранее о намерениях КНДР произвести атаку. 

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