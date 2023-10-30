ХАМАС опубликовало видео с заложницами, обвиняющими в конфликте Нетаньяху

Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир. Члены палестинской группировки ХАМАС взяли в заложницы 22-летнюю немку, предварительно истязав ее. Прежде мать пленницы сообщала, что девушка находится в одной из больниц сектора Газа в тяжелом состоянии, однако сегодня появилась информация о гибели заложницы. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле случилось с пленной девушкой и почему сообщали, что она жива и находится на лечении.