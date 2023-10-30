ХАМАС опубликовало видео с заложницами, обвиняющими в конфликте Нетаньяху

Фото: iStock/graphixchon
Движение ХАМАС опубликовало видео с израильскими заложницами, которые обвиняют в произошедшем 7 октября премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
На кадрах запечатлены три женщины, которых боевики ХАМАС вывезли из Израиля 7 октября.
Женщина обвинила израильские власти в том, что после случившегося 7 октября никто не пришел, чтобы вызволить похищенных. Она также призвала к немедленному прекращению огня для обмена пленными.
Сегодня также стало известно о судьбе немецкой студенки Шани Лук, за историей которой наблюдал весь мир. Еще 7 октября интернет заполонили ужасающие кадры, на которых боевики ХАМАС везут изуродованную молодую девушку в кузове грузовика. Её ноги были вывернуты под неестественным углом. Рикарда Лук, мать похищенной немки, заявила, что её дочь мертва. Гибель Лук подтвердил и израильский МИД.
Читайте также:
От обстрелов и бомбардировок Израиля в секторе Газа погибло уже 8 тысяч человек
Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь
Tasnim: Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля
«Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!», - обратилась одна из них к Нетаньяху.
Сегодня также стало известно о судьбе немецкой студенки Шани Лук, за историей которой наблюдал весь мир. Еще 7 октября интернет заполонили ужасающие кадры, на которых боевики ХАМАС везут изуродованную молодую девушку в кузове грузовика. Её ноги были вывернуты под неестественным углом. Рикарда Лук, мать похищенной немки, заявила, что её дочь мертва. Гибель Лук подтвердил и израильский МИД.
Читайте также:
От обстрелов и бомбардировок Израиля в секторе Газа погибло уже 8 тысяч человек
Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь
Tasnim: Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля
Евгения Парфентьева