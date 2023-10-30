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ХАМАС опубликовало видео с заложницами, обвиняющими в конфликте Нетаньяху

30 октября 2023, 17:34
Фото: iStock/graphixchon

Фото: iStock/graphixchon

Движение ХАМАС опубликовало видео с израильскими заложницами, которые обвиняют в произошедшем 7 октября премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
На кадрах запечатлены три женщины, которых боевики ХАМАС вывезли из Израиля 7 октября.

«Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!», - обратилась одна из них к Нетаньяху.


Женщина обвинила израильские власти в том, что после случившегося 7 октября никто не пришел, чтобы вызволить похищенных. Она также призвала к немедленному прекращению огня для обмена пленными.

Сегодня также стало известно о судьбе немецкой студенки Шани Лук, за историей которой наблюдал весь мир. Еще 7 октября интернет заполонили ужасающие кадры, на которых боевики ХАМАС везут изуродованную молодую девушку в кузове грузовика. Её ноги были вывернуты под неестественным углом. Рикарда Лук, мать похищенной немки, заявила, что её дочь мертва. Гибель Лук подтвердил и израильский МИД.

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#хамас
#палестина
#сектор газа
#израиль
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Небензя: удар США по САР нарушает суверенитет Сирии и международное право
30 октября 2023, 17:57

Фото: сайт Кремля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удар по объектам в республике — это грубое нарушение суверенитета Сирии и международного права со стороны США. Об этом Небензя сообщил, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам постпреда РФ при организации, эти действия способны спровоцировать эскалацию конфликта в масштабах всего региона.

Ранее сообщалось, что США выполнили удары по двум объектам в западной части Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группами, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Эти действия были выполнены по приказу президента Байдена в рамках самообороны. Остин подчеркнул, что эти удары не связаны с конфликтом между Палестиной и Израилем и не означают изменения политики Вашингтона. 

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#мид
#оон
#сирия
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Израиль отказался от прослушки ХАМАС год назад, посчитав это бесполезным
30 октября 2023, 17:01

Фото: iStock/Racide

Израильские спецслужбы год назад прекратили прослушку разговоров палестинских боевиков ХАМАС, посчитав это «бесполезным».
Газета The New York Times, ссылаясь на израильские, арабские, европейские и американские источники, пишет, что Служба общей безопасности Израиля смогла бы предсказать нападение на страну.
 
Израильские сотрудники год назад перестали прослушивать рации ХАМАС, не желая тратить ресурсы на проведение работы. Поскольку необходимые данные не поступали, спецслужбы ещё в 3 часа ночи 7 октября по ошибке связывали активность ХАМАС в секторе Газа с подготовкой к учениям. 
 
По предположениям спецслужб, боевики могли совершить лишь небольшую атаку на израильскую территорию.  Именно поэтому власти отдали приказ о размещении на южной границе контртеррористического подразделения.
 
Израильские военные не верили, что всё достигнет такого масштаба. В итоге Израиль как страна с самым мощным военным потенциалом на Ближнем Востоке не смогла оценить масштабы происходящего и «провалила работу по сбору разведданных».
 
Также в Израиле прогнозировали, что главная угроза еврейскому государству исходит со стороны Ирана. Спецслужбы США в последние годы не помогали Израилю со сбором данных о ХАМАС, рассчитывая, что израильтяне с этой задачей справятся сами.

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#израиль
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#палестина
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Запад готовится обвинить Россию в ближневосточном кризисе, считает эксперт
Громыко: Запад готовится обвинить РФ в кризисе из-за палестинского обострения
30 октября 2023, 16:22

Фото: iStock/Gilnature

Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко заявил, что западная пропаганда готовится переложить ответственность на РФ в случае расширения противостояния между Израилем и ХАМАС и наступления экономического кризиса. Об этом Громыко сообщил в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» на пресс-конференции, посвященной актуальной ситуации в отношениях России и европейского Запада.
Громыко отметил, что действия Вашингтона привели к обострению противостояния между Израилем и Палестиной. По его мнению, из-за неосторожных политических действий ситуация может выйти из под контроля.

Громыко подчеркнул, что если в это противостояние будут втянуты другие государства, тогда не исключено повторение мирового энергетического кризиса 1973 года с ростом цен. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#армия
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#министр
#израиль
#палестина
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В Одинцове проверили работу на стройплощадке новой школы
30 октября 2023, 16:09

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел выездное совещание на стройплощадке в Немчиновке. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Новую школу на 550 учеников планируют открыть в декабре этого года.

«Жителей ЖК «Микрорайон Немчиновка» волнует вопрос, не скажется ли на качестве услуг ЖКХ присоединение школы к сетям. Вместе с общественниками пообщались с представителями подрядчика. Выяснили, что необходимые резервы тепловой мощности у местной котельной есть. Вопросы по электричеству и канализации в ближайшее время будут дополнительно проработаны», - поделился Андрей Иванов.

Стоит отметить, что снабжения школы электричеством будет построена отдельная трансформаторная подстанция. 

Кроме этого, на данный момент на объекте работают 200 строителей и 5 единиц тяжелой техники. Рабочие производят облицовку здания, устанавливают окна и устанавливают внутренние перегородки. Также благоустраиваться прилегающая к школе территория.

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#одинцовский городской округ
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«Её череп найден»: что сделали с похищенной немкой Шани Лук и почему скрывали ее гибель
Президент Израиля Герцог заявил, что похищенную ХАМАС немку Шани Лук обезглавили
30 октября 2023, 15:46

Фото: istock / sreeyashlohiya

Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир. Члены палестинской группировки ХАМАС взяли в заложницы 22-летнюю немку, предварительно истязав ее. Прежде мать пленницы сообщала, что девушка находится в одной из больниц сектора Газа в тяжелом состоянии, однако сегодня появилась информация о гибели заложницы. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле случилось с пленной девушкой и почему сообщали, что она жива и находится на лечении.

Шани Лук: что известно о заложнице

 
22-летняя немка Шани Лук находилась на музыкальном фестивале Nature Party, который проходил 7 октября на юге Израиля на границе с сектором Газа, куда ворвались вооруженные боевики группировки ХАМАС. Девушка оказалась в числе первых жертв группировки. Вскоре после нападения боевиков на участников фестиваля, появилось видео, на котором полураздетая, сильно покалеченная девушка лежит без сознания в кузове пикапа. Рядом с ней находились боевики палестинского движения, один из которых держал пленницу за волосы.

На кадрах было видно, что девушка прежде подверглась истязаниям: ее голова была в крови, а ноги переломаны. По татуировкам и дредам личность девушки была установлена. Одну из первых заложниц группировки опознала мать немки.
  


Заложница ХАМАС жива


Вскоре после распространения видео с изображением искалеченной девушки, матери заложницы сообщили, что ее дочь жива. Представители израильской армии обороны (ЦАХАЛ) заверили, что девушка находится в тяжелом состоянии в одной из больниц сектора Газа. Родственники пленницы обращались к израильским властям с просьбой об эвакуации пострадавшей, однако перевести Шани в другое медицинское учреждение было невозможно из-за продолжающихся обстрелов сектора Газа.

О том, что девушка жива, матери Шани Лук также сообщали боевики, которые вышли с ней на связь 10 октября. 

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Шани Лук убита


30 октября матери заложницы Шани Лук сообщили о смерти дочери. Об этом женщине рассказали в израильском МИДе. Внешнеполитическое ведомство разместило на своей странице в социальной сети Х пост, в котором выразило соболезнование родственникам погибшей и сообщило, что тело девушки было обнаружено и опознано.

Позже информацию о смерти Шани Лук подтвердила мать девушки в беседе с телеканалом RTL. Женщина предположила, что ее дочь могла быть убита еще 7 октября, во время нападения группировки на участников музыкального фестиваля.  

«Возможно, она была убита выстрелом в голову во время теракта», — заявила мать погибшей заложницы.

Телеканал также сообщил, что была проведена ДНК-экспертиза, которая доказала, что останки погибшей принадлежат ранее похищенной Шани Лук.

Похищенная немка Шани Лук была обезглавлена

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о гибели 22-летней заложницы Шани Лук. По его словам, девушку обезглавили.

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», — заявил глава израильского государства.

Нападение на участников фестиваля, который проходил 6–7 октября в кибуце Реим произошло утром 7 октября. На следующий день на месте проведения мероприятия были обнаружены тела 260 погибших. Некоторых участников взяли в заложники. 
 

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#нападение
#видео
#гибель
#мероприятия
#волосы
#череп
#израиль
#палестина
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«Это провал»: В США сделали окончательный вывод об израильской разведке
NYT: Израиль провалил усилия по сбору разведданных о ХАМАС
30 октября 2023, 15:44

Фото: iStock/e-crow

Израильская разведка, ранее считавшаяся одной из лучших в мире, полностью провалилась в сборе данных о ХАМАС, пишет The New York Times.
«Самая мощная военная сила на Ближнем Востоке не только полностью недооценила масштабы нападения, но и полностью провалила свои усилия по сбору разведданных, главным образом из-за высокомерия и ошибочного предположения, что ХАМАС представляет собой сдерживаемую угрозу», - прокомментировали ситуацию в NYT. 

В издании отметили, что израильские власти не могли адекватно оценить угрозу, исходящую со стороны ХАМАС, на протяжении многих лет. Как минимум на протяжении года палестинские бойцы занимались подготовкой операции и оставались совершенно незаметными для спецслужб Израиля.

Такие выводы в NYT сделали исходя из многочисленных интервью с официальными личами из США, Европы и стран Ближнего Востока.

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#израиль
#палестина
#хамас
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«Конфетно-букетный период закончился»: В Киеве заявили о сложностях в отношениях с Западом
На Украине заявили, что конфетно-букетный период в отношениях с Западом окончен
30 октября 2023, 15:24

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Украина перестала быть темой «номер один» для стран Запада в связи с эскалацией палестино-израильский конфликта. В команде украинского президента признают этот факт.

«Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — рассказал изданию «Украинская правда» источник, близкий к украинскому лидеру.
Кроме того, рекомендаций США и государств Евросоюза накопилось достаточно много, а список всех необходимых Киеву реформ растянулся на 5 страниц листа А4.

Ранее сообщалось, что На Украине планируют запустить «смарт-мобилизацию». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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Захарова назвала беспорядки в Махачкале спланированной извне провокацией
Захарова: В инциденте в аэропорту Махачкалы ключевую роль сыграл киевский режим
30 октября 2023, 15:14

Фото: istock / skyNext

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим сыграл ключевую роль в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Она заявила, что эта провокация была спланирована заранее. По мнению Захаровой, она была направлена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — заявила дипломат.
Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги. По факту нарушений возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов.

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#аэропорт
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#уголовное дело
#мид
#мария захарова
#мид рф
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МИД Израиля подтверждает гибель студентки из ФРГ Шани Лук
30 октября 2023, 14:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тело девушки обнаружили и опознали.
ТАСС пишет, что Министерство иностранных дел Израиля официально подтверждает гибель похищенной в Израиле сторонниками ХАМАС 23-летней студентки из ФРГ Шани Лук. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства, которое опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).
 
«Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, которая имела гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани похитили с музыкального фестиваля. Она была подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы. Наши мысли и молитвы сейчас с друзьями и членами семьи Шани. Да будет благословенна память о ней», - пишет израильский МИД.
Подтвердили смерть ещё одного человека с германским гражданством. О деталях не сообщается.

Власти ФРГ считают, что при атаке ХАМАС на Израиль погибло 9 германских граждан. В МИД ФРГ говорят, что по всем каналам пытаются добиться освобождения немецких заложников в секторе Газа.

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#фрг
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