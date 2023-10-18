ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе

Фото: iStock/ronib1979
Движение ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа, об этом заявил представитель движения Фаузи Бархум, его цитирует Newsweek.
«ХАМАС опубликует все доказательства, которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам», - прокомментировал ситуацию Бархум.
Напомним, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.
Читайте также:
Сунак: Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе
Член ОП Данюк не исключил перемирия между Израилем и Палестиной
В США разработают проект, разрешающий Байдену применять силу против «Хезболлах»
Евгения Парфентьева