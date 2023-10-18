Радио1
Главная / Новости / Политика/ ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе

ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе

18 октября 2023, 16:26
Фото: iStock/ronib1979

Фото: iStock/ronib1979

Движение ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа, об этом заявил представитель движения Фаузи Бархум, его цитирует Newsweek.
«ХАМАС опубликует все доказательства, которые подтверждают, что эта резня была устроена намеренно, и представит их международным органам», - прокомментировал ситуацию Бархум.

Напомним, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.


В настоящий момент израильская и палестинская сторона обвиняют в атаке на больницу друг друга. Израиль, в свою очередь, утверждает, что в больницу попала ​ракета, которую неудачно запустили боевики ХАМАС.

Читайте также:

Сунак: Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе

Член ОП Данюк не исключил перемирия между Израилем и Палестиной

В США разработают проект, разрешающий Байдену применять силу против «Хезболлах»
#больница
#сектор газа
#хамас
Читайте нас в
Путин заявил о необходимости конкретных шагов Украины для переговоров с РФ
18 октября 2023, 16:47

Фото: сайт Кремля

Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако для этого Киев должен сделать конкретные шаги. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам форума «Пояс и путь» в Пекине, передает РБК.
Путину напомнили о словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что ответ президента России на вопрос о прекращении огня на Украине не был обнадеживающим. Таким образом, Путина попросили повторить то, что она сказал венгерскому премьеру.

«Что касается встречи с премьер-министром Орбаном, вы сказали, что у него оптимизм исчерпан, ну я не знаю. Мне кажется, что господин Орбан человек такой прагматичный, оптимистичный, не думаю, что у него последний оптимизм исчерпан», — ответил Путин.

Глава государства также озвучил свою позицию по данному вопросу. По его словам, если Украина действительно хочет прийти к реальным переговорам, то для начала стоит отменить решение Киева, которое запрещает переговоры с Москвой.

Читайте также:

Путин озвучил условие для мирных переговоров по Украине

Путин похвалил Украину за мысли о переговорном процессе

Путин заявил, что Россия в состоянии отражать атаки ВСУ ракетами ATACMS
#россия
#украина
#человек
#всу
#путин
#переговоры
Читайте нас в
Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
Лавров: Россия поддерживает стремление КНДР отстаивать независимость
18 октября 2023, 16:45

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия полностью поддерживает стремление КНДР отстаивать независимость. Об этом Лавров сообщил на официальном приеме от имени правительства КНДР.
Министр отметил, что КНДР одно из немногих государств, которые открыто заявляют о своей солидарности с РФ.

Напомним, недавно лидер КНДР посетил Россию впервые за четыре года. Ким Чен Ын подчеркнул, что его поездка в Россию отражает приоритетное внимание, уделяемое КНДР развитию отношений с Москвой.

Также лидер КНДР Ким Чен Ын и российский министр обороны Сергей Шойгу провели обмен мнениями относительно укрепления сотрудничества в области обороны и обеспечения безопасности.  Они поделились конструктивными взглядами на вопросы, связанные с дальнейшим укреплением тактического и стратегического сотрудничества

Читайте также:

Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле

Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией

Ким Чен Ын и Шойгу обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
#министр
#подарок
#лидер
#кндр
#рф
Читайте нас в
ХАМАС: Израиль ударил по больнице в Газе управляемыми ракетами
18 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/Alexyz3d

Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет, об этом заявил представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум, его цитирует Newsweek.
По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.

Напомним, удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен вчера вечером. По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли 471 человек, большинство из них - женщины и дети.

Вчера, после сообщений об ударе по больнице, протестующие пошли на штурм посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Они пытались поджечь здание израильского посольства и призывали мстить Израилю за удар по больнице.

Читайте также: 

ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе

ЦАХАЛ: Прямого попадания в больницу в Газе не было, повреждена парковка

Иран поднял черный флаг «мести» над мавзолеем имама Резы в Мешхеде

 
#больница
#сектор газа
#хамас
#израиль
#ракета
Читайте нас в
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады эсэсовца Гунько
Шойгу: военный преступник Гунько должен понести наказание за свои деяния
18 октября 2023, 16:08

Фото: iStock/ANGHI

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции военного преступника Ярослава Гунько для публичного суда. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам Шойгу, есть неопровержимые факты участия нациста Гунько (Хунка) в зверствах против мирного населения на территории СССР. Шойгу отметил, что Гунько также участвовал в геноциде поляков и евреев. Министр обороны РФ добавил, что эсэсовца Гунько необходимо привлечь к ответственности.

Напомним, 22 сентября канадские парламентарии и президент Украины Владимир Зеленский горячо поприветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй Мировой войны убивал поляков и евреев. Пригласивший Хунку спикер Палаты представителей Энтони Рота принес публичные извинения, а после и вовсе подал в отставку.

Читайте также:

СВС: Украинский нацист Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады

Глава военно-исторического общества Мягков: власти Канады знали, что чествуют эсэсовца

В Канаде после обращения российского посольства закрыли фонд эсэсовца Хунки
#президент
#обращения
#ссср
#министр
#фонд
#владимир зеленский
#рф
#шойгу
Читайте нас в
Парламенту Грузии не хватило голосов для завершения импичмента Зурабишвили
18 октября 2023, 15:55

Фото: iStock/Denis Kabanov

Менее ста депутатов парламента Грузии проголосовали за отстранение президента Саломе Зурабишвили, в результате чего импичмент не состоялся. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.
Сообщается, что поддержали импичмент Зурабишвили 86 парламентариев, против — один. 

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Грузии признал факт нарушения закона президентом Саломе Зурабишвили из-за поездок за рубеж и разрешил запустить процедуру импичмента. 

Напомним, 18 сентября Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов, которые выступили с инициативой об объявлении действующему президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца. Импичмент был инициирован из-за продолжающихся зарубежных поездок президентом Грузии, которые она совершает вопреки воле правительства.

Читайте также:

Суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Зурабишвили

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку

Правящая партия Грузии начала импичмент президента
#суд
#партия
#нарушения
#грузия
#президент
Читайте нас в
Итоги встречи Путина и Си Цзиньпина: о чем лидеры говорили наедине, что обеспокоило США
18 октября 2023, 15:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Один пояс, один путь», который состоялся в Китае. Центральным пунктом программы мероприятия стали двусторонние переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином. В сложившейся геополитической ситуации, такое событие стало одним из важнейших, поскольку речь идет о стратегическом сближении двух сверхдержав. Редакция «Радио 1» расскажет, что обсудили лидеры стран, о чем Путин и Си Цзиньпин говорили наедине, и почему США видят угрозу в сближении Пекина и Москвы.

Путина и Блинкена по-разному встретили в Китае

 
Издание Newsweek сообщило, что Китай по-разному встретил российского лидера Владимира Путина и госсекретаря США Энтони Блинкена.
 
Президент России прибыл в КНР для участия в форуме «Один пояс, один путь». Его встретили с «красной дорожкой», которой не было у американского дипломата во время его визита в Китай в июне. Правозащитница Дженнифер Цзэн оценила прием американского представителя без почестей и заявила, что в китайской культуре подобные действия демонстрируют «преднамеренное унижение». Американские издания также отметили особые знаки внимания Владимиру Путину. На форум прибыли около 140 делегаций, но с глубоким почтением отнеслись только к российской.
 

Путин и Си Цзиньпин о товарообороте


Политические лидеры обсудили товарооборот между Россией и Китая. По словам Си Цзиньпина, торговые отношения между странами укрепляются и показатели оборота достигли рекордного уровня, неуклонно приближаясь к установленной цели в 200 миллиардов долларов. Президент России Владимир Путин отметил экономические успехи КНР и добавил, что то, что планирует республика, всегда удается достичь.

Москва и Пекин о защите международной справедливости


Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что государство готово работать с Россией для защиты международной справедливости. По его словам, Россия и Китай провели с 2013 года 42 встречи, наладили деловые отношения и крепкую дружбу. Китайский лидер подчеркнул, что посещение дипломатических мероприятий, проводимых в России или Китае является для обеих сторон важным, и участие в них стало традицией. Си Цзиньпин заявил о готовности продолжать сотрудничать с РФ и отметил, что усилия стран направлены на мировое развитие, возрождение и обогащение мира.

Путин о железнодорожных маршрутах и Севморпути


Владимир Путин сообщил о работах по созданию железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Китая, Монголии и тихоокеанских портов. Глава государства также рассказал о планах по прокладке маршрутов, которые позволят связать отечественные порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.

«Еще один транспортный меридиан с севера на юг пройдет через уральский регион России и Сибирь», – заявил Путин.
Глава государства также добавил, что Россия приглашает заинтересованных в торговле страны к сотрудничеству и участию в развитии Севморпути.

Путин об отношениях Китая и России


Владимир Путин по итогам визита в Китай провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о взаимоотношениях между Россией и Китаем и сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином некоторые вопросы с глазу на глаз. По словам президента, Россия и Пекин развивают экономическое сотрудничество и объем товарооборота с Китаем впечатляет. Он также заявил, что угрозы, которые существуют для Москвы и Пекина лишь объединяют государства и укрепляют взаимодействие. После окончания официальной части, Владимир Путин и Си Цзиньпин уединились для обсуждения вопросов конфиденциального характера. Российский лидер назвал беседу содержательной и очень продуктивной.

Путин о Ближнем Востоке


После выступления на форуме «Один пояс, один путь» Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке. Глава государства назвал события в зоне палестино-израильского конфликта катастрофой и призвал к прекращению военных действий. Владимир Путин добавил, что прежде переговорил с несколькими лидерами на Ближнем Востоке, и все они заинтересованы в установлении мира. По его словам, перерастания конфликта в масштабную войну никто не хочет.

Путин о поставках Украине ATACMS


Накануне Белый дом сообщил о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Владимир Путин назвал подобное решение администрации американского президента дополнительной угрозой, но отметил, что Россия имеет средства для отражения атак с применением подобного оружия. Глава государства подчеркнул, что передача Киеву дальнобойных ракет не изменит ситуацию на линии фронта.

Владимир Путин также сообщил, что на Украине начались разговоры о необходимости проведения переговоров.

«За это похвалю, но этого недостаточно. Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а отменить запрет на переговоры», — заявил Путин. 

В США обеспокоились визитом Путина в Китай


Издание The Wall Street Journal сообщает, Вашингтон не смог вбить клин в российско-китайские отношения, и вопреки угрозам американского президента Джо Байдена, КНР продолжает сотрудничать с Россией и укреплять двусторонние отношения. Прежде Байден призывал Пекин дистанцироваться от Москвы, но вместо этого, республика демонстрирует теплый прием российского президента, пишет агентство.

В опубликованной The Washington Post статье говорится, что визит Владимира Путина в Китай и его встреча с Си Цзиньпином продемонстрировали союз Москвы и Пекина против США. Связь России и КНР становится крепче, что создает угрозу для Вашингтона, отметили авторы статьи.

Читайте также:

Си Цзиньпин: Китай поддерживает Россию в следовании по пути защиты суверенитета

Путин озвучил условие для мирных переговоров по Украине

Путин прокомментировал заявления США о «проигранном» конфликте на Украине
#москва
#сша
#россия
#форум
#владимир путин
#президент
#китай
#сотрудничество
#запрет
#байден
#переговоры
Читайте нас в
Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе
Сунак: Британия проводит расследование обстоятельств удара по больнице в Газе
18 октября 2023, 15:45

Фото: iStock/peterspiro

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что разведывательные службы Великобритании проводят независимое выяснение обстоятельств удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.
По словам Сунака, Британия находится в сотруднчистве по этому вопросу с союзниками. Он также призвал всех не торопиться с выводами и дождаться подробных независимых данных об этой трагедии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». 

Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

Читайте также:

Байден: удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», а не Израилем

В США разработают проект, разрешающий Байдену применять силу против «Хезболлах»

Член ОП Данюк не исключил перемирия между Израилем и Палестиной
#сша
#больница
#президент
#проект
#человек
#британия
#удар
#джо
Читайте нас в
Политолог Савельев предрёк Западу дилемму из-за конфликта на Ближнем Востоке
18 октября 2023, 15:44

Фото: istockphoto.com/timyee

Политолог Григорий Савельев заявил, что в связи с обстановкой на Ближнем Востоке Запад может оказаться пред дилеммой: либо просить Израиль пустить палестинцев домой и проиграть, либо начать принимать беженцев в Европе.
Он отметил, что сейчас вопрос беженцев стал прекрасным рычагом давление на страны Запада со стороны арабского мира.

«США и Европа поддержали действия Израиля по выселению людей из Газы. Но почему беженцев должен содержать соседний Египет? Во-первых, Египет не поддерживает ХАМАС, который спровоцировал кровавый конфликт. Во-вторых, Египет — не самое богатое государство. Если Египет и другие арабские страны официально заявят о нежелании видеть палестинских беженцев на своей территории, то Запад встанет перед дилеммой», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

Читайте также:

Если хватит яиц: Востоковед раскрыл два сценария будущего Израиля

Иордания не примет беженцев из сектора Газа

Шотландия готова дать убежище беженцам из сектора Газа
 
#конфликт
#европа
#страны
#беженцы
#политика
Читайте нас в
В секторе Газа при обстреле больницы погиб 471 человек
18 октября 2023, 15:27

Фото: istockphoto/ronib1979

В результате обстрела больницы Аль-Ахли в секторе Газа погибли 471 человек.
Уточнённые данные приводит Минздрав Палестины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой». Об этом Байден сообщил в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. 471 человек погиб в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что прямого попадания по больнице в секторе Газа не было, удар пришелся по близлежащей парковке.

Читайте также:

Байден: удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», а не Израилем

Нетаньяху признал, что от израильских ударов по Газе страдают мирные жители

Если хватит яиц: Востоковед раскрыл два сценария будущего Израиля
#израиль
#палестина
#больница
Читайте нас в
Достижения.рф