ХАМАС освободил первую группу израильских заложников

Фото: iStock/Abdallah ElHajj
Палестинское движение ХАМАС освободило первых 13 израильских заложников, которые прибыли в Египет. Об этом сообщает газета Times of Israel.
Отмечается, что это женщины и дети, которые в течение 49 дней находились в заложниках у террористической группировки в секторе Газа.
Вместе с представителями Красного креста освобождённые прибыли в Египет. После этого они прибудут в Израиль.
Также, согласно другим источникам, палестинское движение освободило 12 граждан Таиланда, которые также числились заложниками.
Ранее сообщалось, что израильская армия на фоне перемирия открыла огонь по мирным палестинцам, которые хотели вернуться на север анклава.
Читайте также:
JP: Семьи заложников и жертв ХАМАС потребовали отставки Нетаньяху
Более ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы, доставят в Москву
Израильские военные покинули больницу «Аш-Шифа» в Газе, взорвав медтехнику
Вместе с представителями Красного креста освобождённые прибыли в Египет. После этого они прибудут в Израиль.
Ранее сообщалось, что израильская армия на фоне перемирия открыла огонь по мирным палестинцам, которые хотели вернуться на север анклава.
Читайте также:
JP: Семьи заложников и жертв ХАМАС потребовали отставки Нетаньяху
Более ста россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы, доставят в Москву
Израильские военные покинули больницу «Аш-Шифа» в Газе, взорвав медтехнику
Анастасия Чинкова