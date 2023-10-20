ХАМАС освободило двух американок по гуманитарным соображениям

Фото: iStock/nito100
Военное крыло ХАМАС освободило двух американок из плена по гуманитарным соображениям, об этом заявил представитель бригад «Аль-Кассам» Абу Обейда.
«В ответ на усилия Катара мы освободили двух находившихся под стражей американок (мать и дочь) по гуманитарным соображениям, чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения (президента США Джо) Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью», - прокомментировал ситуацию Обейда.
По неподтвержденным данным, в плену у ХАМАС порядка 250 человек. В том числе, двое пленных могут быть гражданами России.
Читайте также:
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС Сабиха
Стало известно, кто представит Россию на саммите по сектору Газа в Каире
Премьер Штаййе: Если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнет до 15 тысяч человек
Евгения Парфентьева