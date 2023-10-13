ХАМАС ответил на призыв Израиля к жителям сектора Газа эвакуироваться

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Ранним утром министерство обороны и армия Израиля (ЦАХАЛ) рекомендовали жителям сектора Газа эвакуироваться в южные районы анклава, отводя им на это 24 часа. В ответ политбюро ХАМАС призвало игнорировать эти требования и оставаться дома.
В заявлении исламистского палестинского движения, опубликованном в официальном телеграм-канале сказано, что сионистские оккупанты заблуждаются, если думают, что развязанная ими психологическая война способна повлиять на решения, принимаемые палестинским народом.
Лидеры движения также добавили, что призывы сионистов уйти означают то, что их попытки сломить дух палестинского народа и сопротивления потерпели неудачу.
Ранее израильтяне заявляли, что эвакуация необходима для безопасности самих мирных граждан сектора Газа, так как боевики ХАМАС используют их в качестве «живого щита». В то же время, сообщалось о скоплении израильских танков у границ сектора Газа, концентрирующихся для вторжения на территорию анклава. Представители ООН убеждали Израиль отказаться от требования эвакуации, так как перемещение 1,1 миллиона человек в такие короткие сроки приведет к неминуемой гуманитарной катастрофе.
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«Никакого перемещения и депортации не будет, мы остаемся на своей земле и в своих домах», — утверждают вожди ХАМАС.
Ранее израильтяне заявляли, что эвакуация необходима для безопасности самих мирных граждан сектора Газа, так как боевики ХАМАС используют их в качестве «живого щита». В то же время, сообщалось о скоплении израильских танков у границ сектора Газа, концентрирующихся для вторжения на территорию анклава. Представители ООН убеждали Израиль отказаться от требования эвакуации, так как перемещение 1,1 миллиона человек в такие короткие сроки приведет к неминуемой гуманитарной катастрофе.
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Александр Бойцов