ХАМАС поблагодарило Россию и Китай за вето по американской резолюции в СБ ООН

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил и поблагодарил Россию и Китай за их вето на американскую резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке и палестино-израильскому конфликту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ХАМАС.