ХАМАС поблагодарило Россию и Китай за вето по американской резолюции в СБ ООН

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Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил и поблагодарил Россию и Китай за их вето на американскую резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке и палестино-израильскому конфликту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ХАМАС.
«Глава политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совете Безопасности и срыв ими американской резолюции, занимающей сторону оккупации», - сообщила пресс-служба движения.Россия и Китай 26 октября наложили в Совете Безопасности ООН вето на проект резолюции США по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты фактически дают зелёный свет ближневосточной эскалации, так как не хотят, чтобы решения Совбеза ООН каким-либо образом повлияли на возможную силовую акцию Израиля в секторе Газа.
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Артем Путинцев