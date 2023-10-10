ХАМАС подтвердило убийство двух высокопоставленных членов группировки

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Правящее в секторе Газа палестинское движение подтвердило гибель при израильском ударе двух членов политбюро — Закарии Абу Ахмеда Муаммара и Джавада Абу Шаммалы. Об этом говорится в заявлении движения.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова