ХАМАС потерял связь с группами, которые отвечали за жизнь заложников

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Палестинское движение ХАМАС, чьи подразделения удерживают большую часть заложников в Газе, утверждает, что связь с отдельными группировками потеряна.
ТАСС пишет, что эти группировки несли ответственность за сохранение жизни людей, которых удерживали радикалы, сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.
Из заявления представителей ХАМАС известно, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников». О судьбе заложников ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что родственники заложников, которых угнали 7 октября в сектор Газа боевики палестинской группировки ХАМАС идут пешком из Тель-Авива в Иерусалим.
Планируется пикет у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники акции вышли пешком из Тель-Авива. Расстояние до Иерусалима равняется 70 километрам. Родственники заложников хотят усилить давление на правительство Израиля по вопросу возвращения заложников.
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Из заявления представителей ХАМАС известно, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников». О судьбе заложников ничего неизвестно.
Планируется пикет у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники акции вышли пешком из Тель-Авива. Расстояние до Иерусалима равняется 70 километрам. Родственники заложников хотят усилить давление на правительство Израиля по вопросу возвращения заложников.
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Мария Фирсова