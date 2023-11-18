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ХАМАС потерял связь с группами, которые отвечали за жизнь заложников

18 ноября 2023, 21:40
Фото: istockphoto / e-crow

Фото: istockphoto / e-crow

Палестинское движение ХАМАС, чьи подразделения удерживают большую часть заложников в Газе, утверждает, что связь с отдельными группировками потеряна.
ТАСС пишет, что эти группировки несли ответственность за сохранение жизни людей, которых удерживали радикалы, сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

Из заявления представителей ХАМАС известно, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников». О судьбе заложников ничего неизвестно.


Ранее сообщалось, что родственники заложников, которых угнали 7 октября в сектор Газа боевики палестинской группировки ХАМАС идут пешком из Тель-Авива в Иерусалим.

Планируется пикет у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники акции вышли пешком из Тель-Авива. Расстояние до Иерусалима равняется 70 километрам. Родственники заложников хотят усилить давление на правительство Израиля по вопросу возвращения заложников.

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#хамас
#израиль
#палестина
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Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ
18 ноября 2023, 23:39

Фото: днронлайн.рф

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) выразил намерение принять участие в выборах президента России в 2024 году как самовыдвиженец.
В ходе съезда сопредседатель «Российского движения в поддержку И. И. Стрелкова» (РДС) Олег Нельзин озвучил его письмо в субботу, 18 ноября, пишет «Фонтанка.ру.

Стрелков обратился к руководству и соратникам РДС с предложением начать процесс выдвижения его в качестве кандидата в президенты РФ в соответствии с законодательством, а также сформировать инициативную группу для поддержки его кандидатуры и сбора подписей для участия в выборах.

Нельзин подтвердил, что цитируемое им письмо было направлено бывшим министром обороны ДНР Стрелковым (Гиркиным).

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#днр
#рф
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Родственники израильских заложников пошли маршем на Иерусалим
18 ноября 2023, 18:55

Фото: istockphoto/rarrarorro

Родственники заложников, которых угнали 7 октября в сектор Газа боевики палестинской группировки ХАМАС идут пешком из Тель-Авива в Иерусалим.
Reuters пишет, что ожидается, что во второй половине субботы израильтяне устроят пикет у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Участники акции вышли пешком из Тель-Авива. Расстояние до Иерусалима равняется 70 километрам. Родственники заложников хотят усилить давление на правительство Израиля по вопросу возвращения заложников.

По данным МОССАДа, в плену у ХАМАС сейчас 240 израильтян, в их числе младенцев, детей и стариков.

Ранее сообщалось, что при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа погибли 200 человек.

Al Jazeera сообщает, что школа «Аль-Фахуру» оказалась под обстрелом ЦАХАЛ. Сообщается, что не в первый раз Израиль атаковал данную школу. В начале ноября во время удара по учреждению скончались минимум 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.

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#израиль
#палестина
#новости
#хамас
#заложники
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Названо число погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в Газе
Al Jazeera: 200 человек погибли во время удара по школе «Аль-Фахура» в Газе
18 ноября 2023, 17:58

Фото: iStock/Racide

При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа погибли 200 человек.
Al Jazeera сообщает, что школа «Аль-Фахуру» оказалась под обстрелом ЦАХАЛ. Сообщается, что не в первый раз Израиль атаковал данную школу. В начале ноября во время удара по учреждению скончались минимум 12 человек, еще более 50 человек получили ранения.

Сообщалось, что силы ЦАХАЛ нашли десятки минометных снарядов — члены палестинского движения ХАМАС вносили  их в детский сад на севере Газы. Боеприпасы видели и в начальной школе.

Напомним, Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в ходе объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». В скором времени военнослужащие организации вступили в приграничные районы на юге.

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#хамас
#палестина
#израиль
#политика
#новости
#школа
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В Финляндию беженцы из России приезжают на самокатах
18 ноября 2023, 17:42

Фото: iStock/Kathrine_Andi

Беженцы из Ирака, Сирии, Сомали и других стран прибывают на финскую границу со стороны РФ на пока ещё работающие пропускные пункты в северной части Финляндии.
Об этом рассказал капитан пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен на брифинге, посвященном миграционной ситуации с РФ.

«К полудню субботы к пограничному переходу Вартиус прибыли 30 человек. Трудно оценить ожидаемое количество просителей убежища, но пограничный переход Вартиус рассчитан на десятки человек», —сообщил Киннунен.
Беженцы приезжают к финской границе не только на велосипедах, но и на самокатах. Капитан миграционной службы сообщил, что в паре сотен метров от финской границы видно мигрантов. В их документах стоит российская отметка о досмотре. Люди идут к финской границе пешком, а затем едут на самокатах.

Ранее сообщалось, что на пропускных пунктах, которые будут временно закрыты установят физические заграждения и барьеры ровно в полночь 18 ноября. При этом, ранее сообщалось, что эти КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

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#финляндия
#беженцы
#новости
#самокат
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«Путин прав»: во Франции признали неприятную правду о России
Le Monde: Россия выстояла, несмотря на давление Запада
18 ноября 2023, 16:44

Фото: istockphoto / SimonLukas

Россия смогла устоять в экономическом и военном плане, несмотря на старания западных стран дестабилизировать ситуацию в стране, пишет французская газета Le Monde.
СМИ пишут, что Российское государство справилось с трудностями конфликта, даже с теми, которые не рассматривались. 
 
Российские военнослужащие успешно отстояли вражеское контрнаступление, где Украина не смогла долбиться результата, говорится в публикации.

Автор материла утверждает, что эти новости указывают на правоту президента России Владимира Путина.
 
Помимо этого, в экономике никаких серьезных изменений не произошло, которую так предсказывали западные эксперты.

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#сша
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#эксперты
#государство
#путин
#контрнаступление
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Пашинян заявил, что шаги Баку выглядят как подготовка к новым военным действиям
18 ноября 2023, 16:27

Фото: istockphoto / Wirestock

Премьер-министр Армении назвал подозрительным то, что на официальном уровне республику стали называть Западным Азербайджаном.
Некоторые шаги Азербайджана показывают, что он собирается начать новые боевые действияе против Армении. Так считает армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом он сообщил на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване. 
 
По его словам, в Азербайджане Республику Армения на официальном уровне стали называть Западным Азербайджаном. Он отметил, что об это уде стали говорить в учебных учреждениях. 
 
Армянский премьер-министр предположил, что такие действия намекают на подготовку к развязыванию новой войны и агрессии против Армении. 

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#армения
#азербайджан
#конфликт
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МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии Чистецки
18 ноября 2023, 16:16

Фото: istock / Konoplytska

Временный поверенный в делах Чехии в РФ Йиржи Чистецки был вызван в МИД РФ 17 ноября.
Об этом в субботу, 18 ноября, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Дипломату заявили решительный протест в связи с постановлением чешского правительства от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список, замораживании активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии», —сказано в сообщении на сайте МИД. 
В МИДе считают такой подход недопустимым: это правовой произвол. Чтобы защитить свои законные интересы, российская сторона задействует все способы.Чехия может рассчитывать на ответные шаги в отношении имущественных активов Чехии на российской территории.

Ранее правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности России. Об этом пишет  РИА Новости, ссылаясь на главу МИД республики Яна Лилавского. По его словам, Чехия внесла в национальный  перечень санкций российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».

«Вся коммерческая деятельность компании теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — пишет чешское изадние Czech News Agency (CTK).
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#чехия
#политика
#новости
#мид рф
#дипломат
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Пашинян считает, что Азербайджан готовится к новым военным действиям
18 ноября 2023, 16:09

Фото: istock / Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал подозрительным то, что на официальном уровне республику называют Западным Азербайджаном.
Некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, что идёт подготовка к новым боевым действиям против Армении. Так считает Пашинян, пишет ТАСС. Об этом он сказал на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване.

«Крайне подозрительно выглядит то, что на официальном уровне в Азербайджане Республику Армения стали называть Западным Азербайджаном. Этому учат в школах и университетах»,-заявил Пашинян. 
По его словам, создаётся впечатление, что ведётся подготовка к развязыванию новой войны.

«Это является одним из главных препятствий на пути продвижения мирной повестки», - сказал Никол Пашинян. 
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#армения
#азербайджан
#политика
#новости
#военные
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В Кремле сообщили, что Путин знает о возможных диверсиях со стороны Запада
18 ноября 2023, 15:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин обладает данными о возможных диверсиях со стороны Запада.
Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время интервью с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».

Так Песков прокомментировал слова президента о том, что Запад способен на диверсии из-за бесполезности ограничений в отношении РФ. 

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией», — сказал Дмитрий Песков. 
Ранее Песков заявил, что Запад мучается из-за того, что санкции не вредят России. Страна извлекает выгоду из ограничений. Песков отметил, что западные страны не гнушаются ничем, поэтому стране нужно сохранять сообразность по отношению к санкциям. 

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#владимир путин
#политика
#дмитрий песков
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