ХАМАС предложил обменять взятых в плен израильтян на женщин-заключенных

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Палестинская группировка ХАМАС предложила обменять женщин, которые отбывают срок в израильских тюрьмах, на взятых в плен во время боевых действий израильтян. Об этом сообщает Hürriyet.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова