ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома

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Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Запись с его заявлением которого была показана на телеканале «Аль-Джазира».
Абу Обайда добавил, что казнь заложников будет транслироваться в формате аудио и видео.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.
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Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова