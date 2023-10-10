ХАМАС применили украинскую тактику против Израиля

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Палестинцы смогли организовать слoжнейшую многoуровневую oперацию, считают аналитики. Бойцы ХАМАС применили в сражениях самые современные наработки военной науки, а их тактика показалась военным экспертам сильно похожей на стратегию Вооруженных сил Украины. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на The Drive.
Атака палестинских террористов началось одновременно с шести направлений, погрузив Израиль в хаос и панику. Кроме того, это сопровождалось информационной атакой, где Хамасовцы выкладывать в Интернет пропагандистские видеоролики.
ХАМАС воспользовалась примером украинской армии и солдаты организовали несколько небольших группировок, которые совершали удары по основны районам Израиля.
«Демонстрируя новую тактику, которая в некотором смысле является отражением боевых действий на Украине, движение ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом начало быстрые наземные атаки», — обратили внимание в издании.
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Алина Юрчак