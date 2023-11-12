ХАМАС приостановило переговоры с Израилем об освобождении заложников

Известный хореограф, танцовщик и театральный режиссер Александр Могилёв провел танцевальный мастер-класс для посетителей выставки-форума «Россия» у стенда Московской области. Затем он рассказал о впечатлениях от подмосковной экспозиции и от выставки в целом.