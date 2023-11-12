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ХАМАС приостановило переговоры с Израилем об освобождении заложников

Reuters: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий ЦАХАЛ в Газе
12 ноября 2023, 18:00
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры о заложниках, в результате действий Израиля в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, ранее государственное агентство Ирана Tasnim сообщало, что из-за действий израильских военных больница «Аш-Шифа» была полностью отключена от электроснабжения. Авиация наносила удары в непосредственной близости к зданию. Из-за этого пациенты и медперсонал не могли покинуть здание, в том числе для того, чтобы похоронить умерших. Однако палестинским боевикам удалось дать отпор израильской армии и остановить её продвижение.

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#хамас
#сектор газа
#заложники
#больница
#обстрел
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Хореограф Александр Могилёв оценил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
12 ноября 2023, 17:50

Фото: Подмосковье сегодня/Александра Степанова

Известный хореограф, танцовщик и театральный режиссер Александр Могилёв провел танцевальный мастер-класс для посетителей выставки-форума «Россия» у стенда Московской области. Затем он рассказал о впечатлениях от подмосковной экспозиции и от выставки в целом.
В разговоре с корреспондентом «Радио 1» артист рассказал, что он поражен масштабностью выставки, обилием интересных и удивительных вещей, которые здесь можно увидеть. На стенде Московской области он отметил необычность подачи исторического и культурного материала, когда открывая «дверь в Подмосковье» словно погружаешься в интерактивный спектакль и как будто отправляешься в путешествие по городам и поселкам в окрестностях российской столицы.



Александр Могилёв напомнил, что в нынешнем году он был членом жюри фестиваля «Город танцует в парках», который проходил в 30 городских округах Подмосковья. Хореограф рассказал о ярких впечатлениях, которые остались у него от тех концертов. Площади, заполненную несколькими тысячами танцующих людей, он сравнил с ажиотажем, который происходит на огромных стадионах во время выступления рок-кумиров типа Queen или Rolling Stones. Своими любимыми городами в Московской области Александр назвал Химки, где ему довелось прожить несколько лет, Сергиев Посад и Балашиху.



На вопрос корреспондента о том, связаны ли его дальнейшие творческие планы с Подмосковьем, артист  сказал, что не может раскрывать всех секретов. Однако все же добавил, что фестиваль «Город танцует в парках» состоится и в следующем году и он обязательно примет в нем участие.



После интервью Александр с удовольствием раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.

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#подмосковье
#сергиев посад
#химки
#фестиваль
#город
#выставки
#артист
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Мантуров в ОАЭ обсудил сотрудничество с сфере автопрома и фармацевтики
12 ноября 2023, 16:42

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вице-премьер России – глава Минпромторга Денис Манутров провёл рабочую встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом Аль-Джабером, в ходе которой были рассмотрены пути сотрудничества государств.
Российский министр отметил, что первой темой обсуждения стало автомобилестроение. Планируется развивать сотрудничество в этой области. Один из шагов был сделан уже сегодня – в Абу-Даби стартовала сборка автомобилей российской марки Aurus. 

Также на повестке дня стоял вопрос взаимодействия с сфере фармацевтики. По словам Манутрова, ряд российских производителей лекарств уже начал осваивать рынок Эмиратов. В настоящее время происходит подготовка стандартов с учётом системы здравоохранения России и ОАЭ, после чего начнётся полноценное производство лекарств российских компаний на территории Эмиратов.

Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в сфере стандартизации и сертификации оборудования для отрасли нефти и газа.

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#денис мантуров
#минпромторг
#сотрудничество
#встреча
#фармацевтика
#автомобили
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Генерал ВСУ Марченко хочет видеть президентом Украины главкома Залужного
12 ноября 2023, 16:08

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине появилась идея выдвинуть кандидатом в президенты главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. С таким предложением выступил бывший руководитель обороны Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
Как передает телеграм-канал BRIEF, генерал также добавил, что в случае победы Залужного на выборах он не принял бы пост главкома вместо него, но охотно пошел бы работать к нему в команду. Телеведущая, которая брала интервью у Марченко, согласилась с ним, добавив, что Украине нужен президент-военный, «с опытом бывшего лидера Франции генерала Шарля де Голля».

Марченко выразил согласие с таким мнением, добавив, что такой президент смог бы перевести экономику страны на военные рельсы, искоренить коррупцию, которая глубоко пустила корни во всех сферах жизни на Украине, и закончить конфликт с Россией.

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#военные
#конфликт
#президент
#пост
#страны
#интервью
#украина
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Зурабишвили высказалась по поводу вступления Грузии, Молдавии и Украины в ЕС
12 ноября 2023, 15:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Тбилиси, Кишинёв и Киев присоединятся к Евросоюзу одновременно. Такой прогноз дала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Как передает телеграм-канал BRIEF, грузинский лидер не смогла назвать точных сроков, когда это может произойти. Она не знает, будет ли это в 2030, 2029 или в 2031 году, но не сомневается, что указанные страны станут членами Европейского союза. Зурабишвили назвала этот шаг «следующим горизонтом» для ее страны, а также для Молдавии и Украины.

Президент Грузии считает, что Тбилиси, Кишинёв и Киев образуют своеобразное трио, которое уже сложилось. Поэтому она считает весьма вероятным то, что присоединение этих стран к ЕС произойдет примерно в одно и то же время.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона готова к компромиссам, в том числе с Венгрией, ради того, чтобы быть принятой в Евросоюз.

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#страны
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#ес
#евросоюз
#киев
#грузия
#украина
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Лавров прокомментировал активизацию заявлений о вступлении Украины в ЕС
Лавров: заявления европейских политиков о вступлении Украины в ЕС – игра
12 ноября 2023, 15:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Министр иностранных дел России назвал игрой активные разговоры европейских лидеров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
По словам главы российского МИД, в настоящее время Евросоюз принялся за возобновление той стратегии, которая была начата после распада Советского Союза. Речь идёт, в частности, о вступлении в Евросоюз прибалтийских стран. В то время все критерии членства в союзе не учитывались, а в основе принятых решений лежала только политическая целесообразность. 

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что за расширением ЕС последует его деградация, поскольку такой шаг негативно скажется на экономике и системе управления. 

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#украина
#евросоюз
#сергей лавров
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NI: Расширение производства Россией беспилотников вызывает тревогу
12 ноября 2023, 14:57

Фото: istockphoto/aapsky

Решение российских властей расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает немалую тревогу в США. В качестве беспокоящего примера издание The National Interest приводит новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник».
В публикации отмечается, что этот беспилотник может быть использован в качестве комбинированной боевой единицы совместно с истребителем пятого поколения Су-57. Технические особенности и дополнительные функции, которыми оснащен этот БПЛА, делают его очень опасным оружием. Например, на ударный дрон установлен авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1, что значительно улучшает летные характеристики аппарата, сказано в материале.

Авторы статьи указывают, что «Охотник» может использоваться для совместных полетов с истребителем Су-57 в качестве ведомого. Аппарат имеет размах крыла 19 метров, длину 14 метров и взлетную массу более 20 тонн. При его создании используются специальные технологии и композитные материалы, уменьшающие радиолокационную и тепловую заметность.

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#беспилотник
#дрон
#бпла
#технологии
#аппарат
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Британские спецслужбы нашли замену Зеленскому
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: разведка Британии выбрала Залужного заменой Зеленскому
12 ноября 2023, 14:48

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Спецслужбы Великобритании нашли замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Эксперт отметил, что британская разведка понимает отсутствие пользы от «маленького юмориста Зеленского», поэтому уже нашла более достойного кандидата на пост главы государства. 

Джонсон уточнил, что западным спецслужбам позволили заняться поиском кандидата в президенты Украины, поскольку конфликт с Россией уже очевидно провален, а Зеленский категорически отказывается идти на переговоры. 

А вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сможет пойти на компромисс с Россией и завершить этот конфликт. 

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#владимир зеленский
#президент
#кандидаты
#великобритания
#украина
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МЧС РФ: Более 60 россиян выехали через КПП «Рафах» в Египет
12 ноября 2023, 14:21

Фото: istockphoto/DmyTo

Более 60 граждан России пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и в настоящее время находятся на территории Египта. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.
Ранее в ведомстве сообщили о начале процесса эвакуации россиян из сектора Газа. Как сообщает в официальном телеграм-канале пресс-служба министерства, сотрудники МЧС встречают сограждан, оказывают им медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают продуктами питания и водой.

Планируется, что затем все россияне будут направлены в Каир, где собираются развернуть оперативный штаб МЧС для координации действий и помощи согражданам, покидающим сектор Газа. В случае необходимости там им также помогут в восстановлении утраченных документов. В Каире с 5 ноября в готовности находятся два самолета Ил-76, принадлежащие МЧС РФ, для эвакуации граждан России из Газы.

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#помощь
#мчс
#оперативный штаб
#россияне
#сотрудники
#рф
#служба
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Эксперт Мартынов предположил, кто заказал статью WP о теракте на «Севпотоках»
Эксперт Мартынов: статью WP о теракте на «Севпотоках» заказал офис Зеленского
12 ноября 2023, 14:20

Фото: iStock/michal-rojek

Материал газеты Washington Post о «Северных потоках» мог быть «приветом» главнокомандующему ВСУ Залужному от офиса Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Напомним, что в субботу, 11 ноября, газета Washington Post опубликовала статью, в которой заявила, что координатором подрыва газопроводов «Северный поток» мог быть украинский полковник Роман Червинский. Отмечалось, что он подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников. А они, в свою очередь, следовали указаниям главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.

По словам Мартынова, заказать этот материал мог офис Зеленского, который таким образом отправил «привет» Залужному.

Однако эксперт уверен, что за подрывами стоят несколько спецслужб, а координировали операцию, в том числе, сами норвежцы. 

Также Мартынов отметил, что статья американского издания никак не повлияет на ход расследования теракта. 

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