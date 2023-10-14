ХАМАС призвал ООН оказать давление на Израиль для пропуска гумпомощи в Газу

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Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать давление на Израиль для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении движения.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова