ХАМАС: Россия способна сыграть значительную роль в прекращении войны в Газе

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Россия способна сыграть значительную роль в прекращении боевых действий на территории сектора Газа, заявил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран в интервью для «РИА Новости».
«Но Россия может сыграть более значительную роль в прекращении агрессии против нашего народа в секторе Газа и оказании международного давления для доставки срочной помощи нашему народу в секторе», - прокомментировал ситуацию Бадран.
Он также отметил, что Палестина сильно ценит роль РФ на международном уровне.
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Евгения Парфентьева