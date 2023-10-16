Ракетами ХАМАС обстрелян центр Израиля

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Воздушная тревога в крупных городах Израиля снова предупреждает о ракетных атаках со стороны палестинского движения ХАМАС. Взрыв прогремел в центре Иерусалима.
В это время в Иерусалиме проходило заседание Кнессета, на котором ранее выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Члены израильского правительства были вынуждены экстренно проследовать в бомбоубежище.
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Александр Бойцов