ХАМАС согласилось на продолжение обмена заложниками

Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило о получении от Египта и Катара гарантий израильской стороны о приверженности всем условиям сделки по освобождению заложников, и готово приступить к этому процессу дальше. Об этом говорится в сообщении ХАМАС в соцсети X.