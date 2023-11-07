ХАМАС: Среди заложников обнаружили двух россиянок

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Среди пленников ХАМАС обнаружили двух женщин с российским гражданством, об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук в интервью для BBC.
Напомним, в ходе официального визита делегации ХАМАС в Москву представители движения заявляли о восьми пленных россиянах.
Сейчас же Марзук заявил, что боевики искали и нашли среди заложников двух женщин с гражданством РФ. Он также отметил, что движение обещает освободить обеих, но в настоящий момент сделать это невозможно из-за продолжающихся боевых действий.
Когда израильская сторона прекратит удары по сектору Газа, то заложники будут переданы в руки сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), в завершении Марзук.
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Сейчас же Марзук заявил, что боевики искали и нашли среди заложников двух женщин с гражданством РФ. Он также отметил, что движение обещает освободить обеих, но в настоящий момент сделать это невозможно из-за продолжающихся боевых действий.
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Евгения Парфентьева