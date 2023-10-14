ХАМАС удерживает в плену более 100 заложников

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Армия Израиля сообщает, что ХАМАС удерживает в плену 120 гражданских заложников.
Ранее ХАМАС предложил обменять пленённых израильтян на женщин-заключённых.
7 октября ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по израильской территории. Было объявлено о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков оказались на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и более сотни заложников. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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