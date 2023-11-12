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ХАМАС: Условия освобождения заложников ещё не выработаны

12 ноября 2023, 23:33
Фото: iStock/cyano66

Фото: iStock/cyano66

Условия освобождения заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября, до сих пор не выработаны. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает ТАСС. По его словам, одним из главных требований для этого является свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.
Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры о заложниках в результате действий Израиля в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Напомним, ранее государственное агентство Ирана Tasnim сообщало, что из-за действий израильских военных больница «Аш-Шифа» была полностью отключена от электроснабжения. Авиация наносила удары в непосредственной близости к зданию. Из-за этого пациенты и медперсонал не могли покинуть здание, в том числе для того, чтобы похоронить умерших.


7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.


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#сектор газа
#хамас
#израиль
#палестина
#заложники
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Шоумен Кушанашвили попал в реанимацию после сердечного приступа
SHOT: Шоумен Отар Кушанашвили перенёс сердечный приступ и оказался в реанимации
12 ноября 2023, 23:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили попал в реанимацию Боткинской больницы после того, как ему стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года в центре Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, у него подозревают инфаркт миокарда.
Известно, что перед госпитализацией журналист жаловался на затруднённое дыхание и боль в груди. Однако, когда за ним приехали врачи, он находился в сознании. По данным SHOT, как минимум на эту ночь Кушанашвили останется в палате интенсивной терапии, дальнейшее же зависит от результатов исследований. 



Продюсер Отара Виктор Ладненко объясняет сердечный приступ  у телеведущего стрессовой нагрузкой на работе.

«Сегодня смотрели с Отаром вместе футбол – «Спартак» – «Ростов» в Сабор де ла Вида после рабочего мероприятия.  Разъехались после первого тайма, попрощались и сами узнали обо всем из новостей. Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце. Сложнейшее расписание и минимум окон для отдыха», — говорит он.

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#шоу-бизнес
#инфаркт
#госпитализация
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Шольц заявил, что готов к диалогу с Путиным
Шольц заявил, что готов возобновить диалог с Путиным в будущем
12 ноября 2023, 20:47

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов к будущему диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в беседе с газетой Heilbronner Stimme.
Он отметил, что в нынешней ситуации необходим постоянный контакт, как это было в прошлом году, поэтому подобные диалоги возобновятся и в будущем. 

Также Шольц добавил, что перед проведением переговоров между Россией и Украиной, первая сторона должна сделать важный шаг, а именно, вывести всех своих военных с украинской территории. Однако, по словам канцлера ФРГ, Путин в настоящее время не готов к этому. 

В начале октября Олаф Шольц, общаясь с американским президентом Джо Байденом, сообщил, что выступает против вступления Украины в НАТО. 

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#германия
#олаф россия
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#встреча
#олаф
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На Украине возмутились статьей WP о причастности Киева к терактам на «Севпотоках»
Соскин возмутился статьёй WP о причастности Киева к подрыву «Северных потоков»
12 ноября 2023, 20:03

Фото: РИА Новости/Командование обороны Дании

Бывший советник Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post о координации теракта на «Северных потоках» украинским полковником Романом Червинским. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.
Эксперта возмутило, что такие крупные издания как Washington Post и Spiegel забрасывают в информационное поле заведомо фейковую информацию. По словам Соскина, у Украины нет тех возможностей, которые необходимы для проведения такой сложной операции. 

Бывший советник Кучмы уверен, что статьи с указанием имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пишутся для того, чтобы дискредитировать его и возвысить президента Украины Владимира Зеленского. 

Соскин уточняет, что ситуация вокруг Залужного обострилась в том момент, когда он опубликовал статью в Economist, где заявил, что ВСУ зашли в тупик. 

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#украина
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#взрыв
#теракт
#всу
#владимир зеленский
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Генсек ООН Гутерриш рассказал, кто должен управлять сектором Газа
Гутерриш: палестинская администрация должна управлять сектором Газа
12 ноября 2023, 19:19

Фото: iStock/timyee

Палестинская национальная администрация должна взять Газу под своё управление, а задача Израиля – начать переговоры о концепции сосуществования двух государств. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эфире телеканала CNN.
По его словам, такой расклад событий является наилучшим вариантом.

Однако Гутерриш отметил, что палестинскому руководству будет крайне трудно взять под свой контроль сектор Газа, пока на его территории находится израильская армия. Но генсек ООН заявил, что есть одна страна, которая способна решить эти трудности – это США, которые обладают особым потенциалом и ответственностью.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#оон
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Медведчук раскрыл взаимосвязь между конфликтами на Ближнем Востоке и Украине
Медведчук: конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает политика США
12 ноября 2023, 18:58

Фото: iStock/rarrarorro

Конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает политика США, главным инструментом которой объявлено насилие. Об этом в интервью изданию Freilich заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он отметил, что в настоящее время ситуация на Украине смещается в сторону, отдавая первенство конфликту между Израилем и Палестиной. Однако мало кто говорит о том, что эти события связаны. За этим стоят США, которые вместо того, чтобы использовать мудрость и милосердие, берутся за дубину. 

По мнению Медведчука, украинский конфликт заключается в том, что киевские власти в какой-то момент объявляют себя самыми верными союзниками США и НАТО и начинают действовать против России. 

А США, в свою очередь, преподносят это как победу демократии и «цивилизационное решение». Однако, на самом деле, это представляет собой насилие, беззаконие и агрессию, направленные против россиян и России в целом. 

Медведчук уверяет, что США устроили этот конфликт, чтобы выставить Россию агрессором втянуть в эту ситуацию весь мир. 

Таким образом, специалист подытожил, что Ближний Восток ждёт уже заранее известный исход, простроенный США.

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#украина
#израиль
#палестина
#сша
#политика
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ХАМАС приостановило переговоры с Израилем об освобождении заложников
Reuters: ХАМАС приостановило переговоры о заложниках из-за действий ЦАХАЛ в Газе
12 ноября 2023, 18:00

Фото: iStock/Racide

Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры о заложниках, в результате действий Израиля в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, ранее государственное агентство Ирана Tasnim сообщало, что из-за действий израильских военных больница «Аш-Шифа» была полностью отключена от электроснабжения. Авиация наносила удары в непосредственной близости к зданию. Из-за этого пациенты и медперсонал не могли покинуть здание, в том числе для того, чтобы похоронить умерших. Однако палестинским боевикам удалось дать отпор израильской армии и остановить её продвижение. 

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#израиль
#хамас
#сектор газа
#заложники
#больница
#обстрел
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Хореограф Александр Могилёв оценил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
12 ноября 2023, 17:50

Фото: Подмосковье сегодня/Александра Степанова

Известный хореограф, танцовщик и театральный режиссер Александр Могилёв провел танцевальный мастер-класс для посетителей выставки-форума «Россия» у стенда Московской области. Затем он рассказал о впечатлениях от подмосковной экспозиции и от выставки в целом.
В разговоре с корреспондентом «Радио 1» артист рассказал, что он поражен масштабностью выставки, обилием интересных и удивительных вещей, которые здесь можно увидеть. На стенде Московской области он отметил необычность подачи исторического и культурного материала, когда открывая «дверь в Подмосковье» словно погружаешься в интерактивный спектакль и как будто отправляешься в путешествие по городам и поселкам в окрестностях российской столицы.



Александр Могилёв напомнил, что в нынешнем году он был членом жюри фестиваля «Город танцует в парках», который проходил в 30 городских округах Подмосковья. Хореограф рассказал о ярких впечатлениях, которые остались у него от тех концертов. Площади, заполненную несколькими тысячами танцующих людей, он сравнил с ажиотажем, который происходит на огромных стадионах во время выступления рок-кумиров типа Queen или Rolling Stones. Своими любимыми городами в Московской области Александр назвал Химки, где ему довелось прожить несколько лет, Сергиев Посад и Балашиху.



На вопрос корреспондента о том, связаны ли его дальнейшие творческие планы с Подмосковьем, артист  сказал, что не может раскрывать всех секретов. Однако все же добавил, что фестиваль «Город танцует в парках» состоится и в следующем году и он обязательно примет в нем участие.



После интервью Александр с удовольствием раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.

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#подмосковье
#сергиев посад
#химки
#фестиваль
#город
#выставки
#артист
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Мантуров в ОАЭ обсудил сотрудничество с сфере автопрома и фармацевтики
12 ноября 2023, 16:42

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вице-премьер России – глава Минпромторга Денис Манутров провёл рабочую встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом Аль-Джабером, в ходе которой были рассмотрены пути сотрудничества государств.
Российский министр отметил, что первой темой обсуждения стало автомобилестроение. Планируется развивать сотрудничество в этой области. Один из шагов был сделан уже сегодня – в Абу-Даби стартовала сборка автомобилей российской марки Aurus. 

Также на повестке дня стоял вопрос взаимодействия с сфере фармацевтики. По словам Манутрова, ряд российских производителей лекарств уже начал осваивать рынок Эмиратов. В настоящее время происходит подготовка стандартов с учётом системы здравоохранения России и ОАЭ, после чего начнётся полноценное производство лекарств российских компаний на территории Эмиратов.

Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в сфере стандартизации и сертификации оборудования для отрасли нефти и газа.

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#денис мантуров
#минпромторг
#сотрудничество
#встреча
#фармацевтика
#автомобили
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Генерал ВСУ Марченко хочет видеть президентом Украины главкома Залужного
12 ноября 2023, 16:08

Фото: istockphoto/JARAMA

На Украине появилась идея выдвинуть кандидатом в президенты главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. С таким предложением выступил бывший руководитель обороны Николаева, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
Как передает телеграм-канал BRIEF, генерал также добавил, что в случае победы Залужного на выборах он не принял бы пост главкома вместо него, но охотно пошел бы работать к нему в команду. Телеведущая, которая брала интервью у Марченко, согласилась с ним, добавив, что Украине нужен президент-военный, «с опытом бывшего лидера Франции генерала Шарля де Голля».

Марченко выразил согласие с таким мнением, добавив, что такой президент смог бы перевести экономику страны на военные рельсы, искоренить коррупцию, которая глубоко пустила корни во всех сферах жизни на Украине, и закончить конфликт с Россией.

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