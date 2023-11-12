ХАМАС: Условия освобождения заложников ещё не выработаны

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Условия освобождения заложников, захваченных при нападении на Израиль 7 октября, до сих пор не выработаны. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан, сообщает ТАСС. По его словам, одним из главных требований для этого является свободный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.
Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры о заложниках в результате действий Израиля в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.
Напомним, ранее государственное агентство Ирана Tasnim сообщало, что из-за действий израильских военных больница «Аш-Шифа» была полностью отключена от электроснабжения. Авиация наносила удары в непосредственной близости к зданию. Из-за этого пациенты и медперсонал не могли покинуть здание, в том числе для того, чтобы похоронить умерших.
7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Напомним, ранее государственное агентство Ирана Tasnim сообщало, что из-за действий израильских военных больница «Аш-Шифа» была полностью отключена от электроснабжения. Авиация наносила удары в непосредственной близости к зданию. Из-за этого пациенты и медперсонал не могли покинуть здание, в том числе для того, чтобы похоронить умерших.
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Артем Путинцев