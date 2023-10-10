ХАМАС выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона

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Представители ХАМАС заявили, что выпустил более 100 ракет в сторону израильского Ашкелона.
«Мы нанесли крупный ракетный удар сотнями ракет по оккупированному Ашкелону в ответ на насильственное перемещение мирных жителей сектора Газа», - прокомментировали ситуацию представители исламистского движения в социальных сетях.
Вчера представители «Аль-Кассам» официально заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима. Немного ранее «Аль-Кассам» также заявляли, что выпустили 90 ракет по израильскому городу Сдерот.
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Евгения Парфентьева