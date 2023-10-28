ХАМАС выразило готовность отпустить россиян, находящихся в заложниках

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Россия запросила у ХАМАС информацию о предположительно находящихся в заложниках восьми россиянах, которых готовы отпустить на родину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
Он сообщил, что от российского внешнеполитического ведомства поступил список граждан, имеющих двойное гражданство. Эти восемь человек, предположительно, могут находиться в заложниках палестинского движения ХАМАС.
По словам Абу Марзука, в настоящее время список обрабатывается, затем будет происходить поиск этих людей. В результате ХАМАС готово выпустить россиян и отправить из на родину.
Также собеседник агентства отметил готовность к сотрудничеству, поскольку «мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», подчеркнул Абу Марзука.
Кроме того, он добавил, что к мирных гражданам России, которые сейчас находятся в секторе Газа, представители ХАМАС относятся как к гостям.
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По словам Абу Марзука, в настоящее время список обрабатывается, затем будет происходить поиск этих людей. В результате ХАМАС готово выпустить россиян и отправить из на родину.
Кроме того, он добавил, что к мирных гражданам России, которые сейчас находятся в секторе Газа, представители ХАМАС относятся как к гостям.
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Анастасия Чинкова