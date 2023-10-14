ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту

Фото: сайт Кремля
Палестинское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, заявило, что высоко оценивает позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер ранее заявил, что участникам палестино-израильского конфликта, несмотря на ужесточение действий с обеих сторон, необходимо думать о гражданском населении. Путин также подчеркнул, что Российская Федерация готова выступить в качестве посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.
В ХАМАС добавили, что всецело приветствуют «активные усилия России, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
ЦАХАЛ сообщила о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Jerusalem Post: Палестинцы зашли на территорию еврейского поселения Маале-Михмас
В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян
«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», — цитирует агентство сообщение палестинского движения.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
ЦАХАЛ сообщила о масштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа
Jerusalem Post: Палестинцы зашли на территорию еврейского поселения Маале-Михмас
В секторе Газа нашли тела пропавших израильтян
Диана Аванесян