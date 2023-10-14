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ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту

14 октября 2023, 03:04
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Палестинское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, заявило, что высоко оценивает позицию президента РФ Владимира Путина по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер ранее заявил, что участникам палестино-израильского конфликта, несмотря на ужесточение действий с обеих сторон, необходимо думать о гражданском населении. Путин также подчеркнул, что Российская Федерация готова выступить в качестве посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там», — цитирует агентство сообщение палестинского движения.

В ХАМАС добавили, что всецело приветствуют «активные усилия России, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Президент Сирии Асад официально поддержал палестинцев в войне с Израилем
14 октября 2023, 03:53

Фото: iStock/Wirestock

Президент Сирии Башар Асад подчеркнул свою поддержку Палестине и выразил готовность поддерживать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». Эти заявления были сделаны им в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в Дамаске, передает РИА Новости.

«Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев за создание независимого государства и против израильской оккупации», - заявили в официальном Telegram-канал канцелярии сирийского президента.
Асад также подчеркнул необходимость прекращения преступлений, совершаемых Израилем против палестинских граждан, которые продолжаются на протяжении более 70 лет.

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#сирия
#вкс
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассмеялся над решением Пентагона по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Израиль оставит Украину без американского оружия
14 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/icholakov

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не смогут поддерживать одновременно Украину и Израиль. По его мнению, заявления о такой возможности являются смехотворными.
Джонсон подчеркнул, что посмеялся над заявлением американского министра обороны Ллойда Остина о том, что Соединённые Штаты смогут вести войну на два фронта.

«Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине», — отметил бывший аналитик ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон добавил, что вооружения, которые Вашингтон может поставить Киеву, «еще даже не существуют». Кроме того, они не будут произведены и в ближайшее время. При это эксперт уверен, что произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское.

«Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия», — заключил Ларри Джонсон.

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Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
#сша
#эксперт
#украина
#youtube
#интервью
#вооружения
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Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля нанесла удары по позициям движения «Хезболла» на юге Ливана
14 октября 2023, 03:44

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об проведении ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после инцидента с неопознанным воздушным объектом, проникшим на территорию Израиля.

«Недавно ЦАХАЛ атаковал террористическую группировку „Хезболлах“ на юге Ливана в ответ на вторжение неопознанных воздушных объектов в Израиль и обстрел беспилотником ЦАХАЛ. Воздушный объект, проникший в Израиль, был перехвачен, а также был проведен огонь по беспилотнику», - заявили в Telegram-канале израильской армии.
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#израиль
#армия
#telegram
#обстрел
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Путин высказался о будущем вернувшихся в Россию релокантов
Путин о релокантах: судьба вернувшихся зависит от того, как они себя вели
14 октября 2023, 03:32

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин выразил мнение, что судьба вернувшихся в Россию релокантов будет зависеть от их поведения и отношения к Родине. Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции, которая прошла после заседания Совета глав государств СНГ, транслированной через Telegram-канал «Кремль. Новости».
Путин подчеркнул, что исход и перспективы тех, кто вернулся в Россию, будут зависеть от того, как они себя вели. Он разделил разницу между нарушением закона и нарушением моральных и этических норм в отношении своей Родины.

Президент отметил, что в случае, если большинство вернувшихся проявило аморальное отношение к России, это также будет иметь влияние на их будущее в стране.

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#депутат
#путин
#рф
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В конгрессе США потребовали уволить Салливана с поста советника
Конгрессвумен Блэкберн потребовала уволить Салливана с поста советника
14 октября 2023, 03:27

Фото: iStock/trekandshoot

Сенатор-республиканец Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием отстранить от должности помощника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, обвинив его в профессиональной некомпетентности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обнародованное в пятницу письмо конгрессвумен.
«Господин Салливан регулярно вводил в заблуждение все правительство относительно угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что «на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия», — цитирует агентство текст письма.

При этом с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 1,2 тысячи израильтян, напомнила Блэкберн. Кроме того, погибли также свыше двух десятков американских граждан, находившихся в стране.

«Таково восприятие Ближнего Востока у Джейка Салливана. Это неприемлемо», — подчеркнула сенатор от штата Теннесси.

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#письма
#конгресс сша
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Лукашенко о потере равновесия на саммите СНГ в Бишкеке: «Не дождетесь»
14 октября 2023, 03:13

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал случай с потерей равновесия, который произошёл на ступеньках в Бишкеке во время саммита СНГ. Об этом пишет Telegram-канал «Пул первого».
На опубликованных кадрах видно, как белорусский лидер поднимается по лестнице и в какой-то момент теряет равновесие. Чтобы не упасть, его пришлось прервать шаг.

«У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: «Не дождетесь», — говорится в публикации.

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#лидер
#путин
#лукашенко
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Правящую партию Польши уличили в желании силой сохранить власть после выборов
Польский генерал допустил силовой вариант в случае поражения PiS на выборах
14 октября 2023, 02:36

Фото: iStock/Velishchuk

Генерал Петр Пытель из польской армии выразил мнение, что правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) может прибегнуть к силовым методам, чтобы сохранить власть в случае поражения на парламентских выборах. Он заявил об этом в беседе с газетой «Gazeta Wyborcza».
По словам Пытеля, бывший начальник Генерального штаба, генерал Раймунд Анджейчак тоже не исключал подобного развития событий в случае поражения партии PiS на выборах. Он уточнил, что такие действия, в случае необходимости, должны будут осуществляться с привлечением командного состава армии, обладающего опытом в вопросах обороны.

«Потому что сегодня в армии можно обеспечить политический контроль над такими командирами», — пояснил Пытель в своем интервью.
Он также добавил, что данная тема обсуждается внутри армии, и подчеркнул напряженную обстановку на границе с Белоруссией. По его мнению, руководящий состав, отвечающий за оборону, не обладает необходимой компетентностью.

Парламентские выборы в Польше намечены на 15 октября. Основным конкурентом для правящей партии PiS является «Гражданская коалиция», возглавляемая бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.

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#контроль
#интервью
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Путин: Страны «Золотого миллиарда» теряют свои позиции по объективным причинам
14 октября 2023, 02:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в узком составе заявил, что страны «Золотого миллиарда» утрачивают свое лидерство по объективным причинам. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер отметил, что международные отношения сейчас переживают необратимые перемены. Прежде всего, это связано с тенденциями в области мировой экономики.

«А тенденции такие — что страны так называемого «золотого миллиарда» постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают», — цитирует агентство слова Путина.

Президент добавил, что одновременно с этим в странах Азии и глобального Юга растут объёмы производства.

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#путин
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Стало известно, накажут ли Роналду почти сотней ударами плетью
Посольство Ирана: Роналду не будут бить плетью 99 раз
14 октября 2023, 01:55

Фото: iStock/tiler84

Игрок саудовского футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду избежал наказания ударами плетью за публичное поцелуй и объятия с иранской художницей Фатимой Хамами. Эту информацию подтвердило посольство Ирана в Испании в своем твиттер-аккаунет.
«Мы твердо отвергаем возможность вынесения судебного решения в отношении любого международного спортсмена в Иране. Его искренняя встреча и человеческие проявления в отношении Фатимы Хамами вызвали уважение и восхищение как у общества, так и у спортивных органов страны», - заявили в дипмиссии.
Ранее в иранских СМИ появилась информация о возможном наложении наказания в виде 99 ударов плетью за публичный поцелуй и объятия Роналду и иранской художницы Фатимы Хамами, которая создала портрет футболиста. Фатима Хамами является человеком с ограниченными возможностями.

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