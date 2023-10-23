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ХАМАС: Во всех больницах Газы закончилось топливо

23 октября 2023, 15:16
Фото: iStock/VILevi

Фото: iStock/VILevi

Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо, об этом сообщили представители движения ХАМАС.
«Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо», - прокомментировали ситуацию в ХАМАС.

Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.


Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#топливо
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#больница
#израиль
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Лавров примет участие в заседании формата «3+3» в Тегеране
23 октября 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Тегеран для участия в заседании формата «3+3» по Южному Кавказу. Об этом сообщает РИА Новости.
Формат мероприятия предполагает участие России, Ирана, Армении, Азербайджана, Турции и Грузии. Однако в этот раз последняя страна заявила, что пропустит заседание. 

Отмечается, что главной темой обсуждения станет ситуация в Нагорном Карабахе. Напомним, что в сентябре Азербайджан провёл военную операцию в Карабахе, после чего армянские формирования были разоружены, 1 января 2024 года будет совершён роспуск местных органов управления.

Стоит добавить, что заседание формата «3 3» позволит провести переговоры министрам иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана.

Также участники рассмотрят конфликт между Палестиной и Израилем. Отмечается, что будет рассмотрен вопрос вовлечения в конфликт новых сил, например, Ирана. 

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#заседание
#мид рф
#сергей лавров
#россия
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«Ракета испарилась в воздухе»: как Палестина сама взорвала госпиталь в секторе Газа
CNN: экспертиза показала, что Палестина сама разбомбила больницу в Газе
23 октября 2023, 14:36

Фото: iStock/maki_shmaki

Ракетный удар по госпиталю в секторе Газа унес жизни сотни человек. Израиль и Палестина возлагают ответственность за произошедшее друг на друга. Телеканал CNN поддержал версию Израиля в том, что взрыв мог спровоцировать обломок ракеты, который попал в здание больницы. Редакция «Радио 1» расскажет, о чем говорят результаты исследования, и почему представители группировки ХАМАС отказались предоставлять доказательства с места падения ракеты

Израиль ударил по больнице в секторе Газа


Удар по госпиталю в секторе Газа произошел 17 октября. В результате атаки погиб 471 человек, более 300 получили ранения. Контролирующая территорию Газы группировка ХАМАС обвинила в произошедшем Израиль. В свою очередь, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) настаивает на том, что удар произошел из-за неудачного запуска ракеты исламской группировкой.

Израильские военные опубликовали видеозапись, на которой, как они утверждают, видно, как на месте ЧП отсутствуют характерные воронки, которые остаются после разрыва боеприпасов. По словам представителя ЦАХАЛа, этот факт является доказательством того, что к взрыву в больнице Аль-Ахли Израиль не имеет никакого отношения.

Кроме того, израильская сторона заявила, что якобы располагает деталями телефонного разговора о взрыве в больнице между двумя представителями ХАМАС. По сведениям израильской разведки, члены палестинской группировки также возложили ответственность за произошедшее на исламское формирование.

Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом
Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом

CNN: экспертиза показала, что Палестина сама разбомбила больницу в Газе


Телеканал СNN возложил вину за удар по госпиталю в секторе Газа на Палестину. Приглашенные журналистами эксперты заявили, что проведенный анализ свидетельствует о том, что взрыв в больнице был спровоцирован попаданием части ракеты, которая была выпущена из Газы. Исследование якобы подтвердило, что имеющиеся следы на месте взрыва не соответствуют израильскому авиаудару, передает телеканал.


NYT: ХАМАС не представило доказательств удара ракеты по больнице


Журналисты издания The New York Times заявили, что члены палестинской группировки ХАМАС не представили доказательств, которые бы свидетельствовали об ударе ракеты по госпиталю в секторе Газа. По словам репортеров, представитель палестинской группировки Гази Хамад заявил, что ракета «испарилась в воздухе», и от нее ничего не осталось.
Глава медиаслужбы ХАМАС Салама Мааруф заявила репортерам, что они могут самостоятельно приехать на место взрыва и собрать необходимые доказательства.

«Кто сказал, что мы обязаны предоставлять осколки каждой ракеты, которая убивает наших людей?» — задалась вопросом Мааруф.

Авторы статьи также сообщили, что подозрительным в действиях сектора Газа стало то, что они меняли данные о пострадавших. Изначально Палестина сообщала, что в результате удара по госпиталю Аль-Ахли, погибли от 500 до 800 человек, позже стало известно о 471 скончавшемся.

Также уточняется, что взрыв произошел на территории парковки, а не в самой больнице, как утверждалось прежде. 

Израильская авиация ударила по двум больницам в секторе Газа

 
Палестинское агентство Al Jazeera сообщило, что две больницы сектора Газа вновь подверглись обстрелам со стороны израильской армии. В анклаве заявили, что ЦАХАЛ таким образом пытается добиться эвакуации медицинского персонала и лишить местные больницы Газы возможности оказывать помощь раненым и пострадавшим.
 
Также сообщается о ракетном обстреле израильской стороной лагеря с беженцами в секторе Газа. По информации издания, в результате удара пострадали 30 человек, большинство из жертв — женщины и дети.
 
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#израиль
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#ракеты
#удар
#палестина
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Зеленский произвёл серьезные изменения в руководстве СБУ
23 октября 2023, 14:31

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский произвёл перестановки в руководстве Службы безопасности Украины (СБУ), соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
Зеленский уволил с поста зампреда СБУ Анатолия Сандурского. 

В то же время, на место начальника управления СБУ в Винницкой области Зеленский поставил бывшего начальника управления СБУ на подконтрольных Киеву территориях в ЛНР и ДНР Владимира Петриченко.

Тамару Пашковску президент назначил на пост начальника управления СБУ по работе с личным составом. 

Андрея Подалку Зеленский сделал главой департамента хозяйственного обеспечения.

Напомним, одной из самых громких новостей с Украины на прошлой неделе стало заявление депутата Верховной Рады Инна Совсун о том, что министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. По словам депутата, негативные выводы этих министерств, которые были сделаны ранее, блокировали продвижение законопроекта в парламенте.

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#украина
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СМИ: в Париже обвинили Россию в «психозе» из-за нашествия клопов
RMC: разведка Франции обвинила российские СМИ в «психозе» из-за нашествия клопов
23 октября 2023, 14:17

Фото: istockphoto / Olivier DJIANN

Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они повлияли на «психоз» жителей из-за распространения постельных клопов, передает телерадиокомпания BFM TV.
По информации журналистов, разведка серьёзно рассматривает роль России в распространении информации о клещах. Власти даже организовали межведомственное совещание на фоне роста числа публикаций о появлении вредителей в общественном транспорте, кинотеатрах и отелях.
 
По данным BFM TV, многие материалы не соответствуют действительности. Например, указывалось, на то, что из-за санкций против России и запрета на импорт во Франции не оказалось необходимых химикатов, чтобы потравить насекомых.

В других публикациях утверждалось, что приток огромного числа переселенцев с Украины способствовал прибытию насекомых в Европу. При этом все отсылки российские СМИ делали на несуществующие французские публикации. 

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#импорт
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#разведка
#франция
#насекомые
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Путин: О детях участников СВО необходимо заботиться, как о своих собственных
23 октября 2023, 14:10

Фото: kremlin.ru

О детях участников спецоперации необходимо заботиться также, как о своих собственных, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
На встрече президент РФ обсудил с главой республики вопросы поддержки семей участников специальной военной операции, а также их детей. 

«Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

Напомним, этим летом власти Подмосковья выделили для детей участников спецоперации около 3 тыс бесплатных путевок в оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе.

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#владимир путин
#сво
#дети
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Песков о словах Байдена: Американоцентричного миропорядка больше не будет
23 октября 2023, 14:02

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с необходимостью установления нового миропорядка.

«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах», — заявил Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что человечеству нужно выстроить новый миропорядок.
Представитель Кремля добавил, что они не согласны только со словами Байдена про то, что именно США способны построить такой порядок, так как Штаты имеют в виду американоцентричный миропорядок.

Ранее политолог из Дартмутского колледжа Минсон Ку заявила, что встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына показала, насколько стабильны и перспективны отношения между двумя странами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#кремль
#дмитрий песков
#заявление
#мир
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В Кремле ответили на угрозы латвийского президента закрыть Балтику для судов
23 октября 2023, 13:51

Фото: istockphoto/MikeMareen

Президент Латвии Эдгарс Риикевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов в случае доказательства причастности Москвы к аварии на газопроводе Balticconnector. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти высказывания.
Пресс-секретарь президента России отметил, что к любым угрозам следует относиться серьезно, от кого бы они не исходили. Он также добавил, что независимо от источника угроз и обвинений, Россия считает их неприемлемыми. Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода.

Спикер Кремля также добавил, что хотел бы знать мнение латвийского лидера о том, какова будет судьба Балтийского моря после того, как будет завершено расследование диверсий на «Северных потоках» и выяснится, кто был истинным виновником взрывов на газопроводах.

Ранее член Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков счел достаточно забавным намерение Латвии закрыть Балтийское море, особенно с учетом того, что весь флот страны насчитывает пять минных тральщиков 80-х годов прошлого века и десятка патрульных и сторожевых катеров.

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#россия
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#флот
#дмитрий песков
#расследование
#газопровод
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NI: Сотрудничество России и КНДР будет расширяться
23 октября 2023, 13:00

Фото: сайт Кремля

Встречу лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына в сентябре нельзя недооценивать. Она показала, насколько прочны, стабильны и перспективны отношения между двумя странами.
Такое мнение в статье для издания The National Interest высказала политолог из Дартмутского колледжа Минсон Ку. Она отметила, что особенно успешным саммит двух глав государств был с точки зрения Северной Кореи. Он привлек внимание всего мира и произвел значимое впечатление, считает эксперт.

Она также отметила, что между Россией и КНДР сложились стабильные и позитивные отношения, которые будут только развиваться и укрепляться в перспективе. Госпожа Ку, в частности, выделила уважительное отношение глав государств друг к другу. Например, встреча была организована во Владивостоке, а не в Москве, чтобы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну было удобно и он смог приехать на саммит на поезде.

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#политолог
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«Терпели, сволочи!»: Сатановский обозвал Медведева и отказался извиняться перед Захаровой
Сатановский после Захаровой оскорбил Медведева
23 октября 2023, 12:53

Фото: сайт Кремля

Востоковед, политолог Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и заявил, что не жалеет о своем высказывании. Кроме того, он сравнил свои заявления с эмоциональными высказываниями политика Владимира Жириновского, однако отметил, что их «терпели». Редакция «Радио 1» расскажет, как на скандальное высказывание востоковеда отреагировали в МИД РФ и что Сатановский сказал о Дмитрии Медведеве.

Востоковед Евгений Сатановский: биография


Евгений Сатановский родился 15 июня 1959 года в Москве. В 16 лет он стал студентом Института стали и сплавов. После окончания учебного заведения Сатановский устроился на работу в Гипромез. В начале 1990-х у него возникла идея о создании в России Института по изучению Израиля. С 1993 года политолог является бессменным руководителем научного центра, который был назван Институтом Ближнего Востока. В 1996 году Сатановский стал членом Российского еврейского конгресса. В 2019 году – членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Эксперт стал часто посещать политические телевизионные шоу. С 2023 года Сатановский был ведущим телеканала «Соловьёв – LIVE».

Сатановский о Захаровой


В ходе интервью с израильским журналистом Александром Вальдманом, трансляция которого велась на  YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman», Сатановский допустил резкие высказывания и оскорбления в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя внешнеполитического ведомства Михаила Богданова.

Во время своего рассуждения о ситуации на Ближнем Востоке, Сатановский обвинил официального представителя российского МИДа в том, что она «евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может и особо этого не скрывает». Он оскорбил Захарову и обвинил ее в злоупотреблении алкоголем.

«Вот Маша Захарова, которая в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, а особо это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа», – заявил Сатановский.
Политолог также негативно высказался о заместителе министра иностранных дел РФ Михаиле Богданове. Сатановский намекнул, что дипломат якобы получает от мусульман финансирование.  

«Он ничего плохого-то в отношении Израиля не хочет. Но ему 71 год. Ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит, правда? «Золотых парашютов» не даёт. А деньги гуляют по исламскому миру, большие деньги», – заявил Сатановский.

Он также обвинил политика в алкоголизме и заявил, что Богданов «ещё в Каире послом бухал как не в себя».


Депутат Гурулев призвал «уничтожить гниль», не согласную с Путиным
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Соловьев уволил Сатановского

 
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев принес свои извинения Марии Захаровой и Михаилу Богданову за оскорбления, допущенные сотрудником его телеканала Евгением Сатановским. 21 октября российский журналист записал видеообращение, в котором заявил, что высказывания востоковеда несправедливы и недопустимы. Он также сообщил, что не считает возможным продолжать профессиональное сотрудничество с Сатановским, в связи с чем было принято решение уволить эксперта с телеканала.  Пресс-служба МИД РФ ответила телеведущему на принесенные извинения. В телеграм-канале ведомства было опубликовано обращение к Соловьеву, где представители МИД сообщили, что журналисту не за что извиняться, но взятие вины другого человека на себя, «еще раз свидетельствует о его человеческих качествах». 

Сатановский об увольнении


Востоковед Евгений Сатановский прокомментировал свое увольнение и заявил, что трудился в молодости в цеху металлургического завода «Серп и Молот», где грубая лексика являлась нормой. Он также привел в пример Владимира Жириновского, который славился эпатажными высказываниями, однако их «терпели».

«Жириновский ещё и не такие вещи публично говорил и ничего, терпели, сволочи! Я никогда ни о чём не жалею. Карма — всегда карма», — заключил Сатановский.

В интервью с изданием «Фонтанка», востоковед заявил, что Владимир Соловьев поступил правильно, уволив его, так как это единственный возможный для руководителя способ.

«Владимир Рудольфович поступил единственно возможным для руководителя способом, всё нормально. А я поступил единственно возможным для меня способом. У каждого из нас свои способы в этой жизни. Я говорю то, что я считаю нужным. Там, где я считаю это правильным и уместным», — заявил Сатановский.

Сатановский о Медведеве


Политолог Сатановский продолжил оскорбительно высказываться о представителях российской власти и употребил оскорбительное слово в адрес зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, а также назвал его «маленьким и слабым». 

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