ХАМАС: Во всех больницах Газы закончилось топливо

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Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо, об этом сообщили представители движения ХАМАС.
«Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо», - прокомментировали ситуацию в ХАМАС.
Напомним, в Минздраве сектора Газа заявили, что в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.
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