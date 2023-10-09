ХАМАС заявил, что не будет вести переговоры по пленным, пока идут бои

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Палестинское движение ХАМАС не собирается вступать в переговоры по вопросу пленных, пока продолжаются боевые действия, заявил официальный представитель «Бригад Аль-Кассам» Абу Убейда, передает РИА Новости.
Утром 7 октября Израиль столкнулся с масштабной атакой со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики из ХАМАС провели массированные ракетные удары и прорвались в районы, прилегающие к южным границам Израиля.
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