ХАМАС заявил о том, что запустил ракеты в направлении аэропорта Бен-Гурион

Фото: РИА Новости/Вячеслав Татаровский
Военное крыло движения ХАМАС заявило, что выпустило ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион. Одновременно с этим Армия обороны Израиля сообщает, что в центральной части страны сработала сирена.
Также представители палестинцев заявили, что запустили 100 ракет по городу Ашкелон в ответ на вечерние обстрелы сектора Газа. Предварительно, они полетели со стороны сектора Газа после того, как появилась информация о прибытии американского Boeing C-17 Globemaster III. Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, ХАМАС заявил, что в ходе атаки на Израиль было захвачено в плен 100 израильтян, в том числе высокопоставленных офицеров.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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Кроме того, ХАМАС заявил, что в ходе атаки на Израиль было захвачено в плен 100 израильтян, в том числе высокопоставленных офицеров.
Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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Артем Путинцев