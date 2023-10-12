ХАМАС заявил об освобождении из плена израильтянки с детьми

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ХАМАС объявил об освобождении женщины из Израиля и ее двух детей, которые находились в заложниках, сообщает телеканал Al Jazeera.
«По информации группировки „Бригады Аль-Кассам“ ХАМАС, появились видеозаписи, с освобождением израильской женщины и ее детей», — отмечает телеканал.
Согласно данным Al Jazeera, на далеких кадрах видно женщину и ее детей, а также удаляющихся мужчин, предположительно, членов ХАМАС. Съемки показывают женщину и детей на открытом месте возле забора, который, вероятно, является границей между Израилем и сектором Газа.
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Артем Кузьмин