ХАМАС заявило, что более 60 пленных погибли во время израильских ударов по сектору Газа

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Более 60 пленных стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа, заявили представители «Бригад Аль-Кассам» — военного крыла палестинского движения ХАМАС.
«С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», — говорится в сообщении.При этом, отметили представители ХАМАС, что до остальных погибших вряд ли получится добраться, поскольку обстрелы израильской армии продолжаются.
В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог в своей колонке для The New York Times написал, что Израиль не намерен прекращать борьбу с ХАМАС, даже несмотря на страдания мирных жителей. По его словам, страдания как израильтян, так и палестинцев будут прекращены только тогда, когда движение ХАМАС будет полностью уничтожено.
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Артем Путинцев