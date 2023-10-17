ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня

Фото: iStock/timyee
Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что ХАМАС готов освободить всех гражданских заложников, если будет достигнуто прекращение огня.
Он подчеркнул, что из-за интенсивных израильских атак сейчас нет возможности для перевозки и освобождения заложников, и это станет возможным только после установления перемирия.
Читайте также:
Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе
ВС Израиля возложили на «Исламский Джихад» вину за удар по больнице Газы
Протестующие штурмуют посольство Израиля в Аммане после удара по больнице в Газе
Читайте также:
ВС Израиля возложили на «Исламский Джихад» вину за удар по больнице Газы
Протестующие штурмуют посольство Израиля в Аммане после удара по больнице в Газе
Артем Кузьмин