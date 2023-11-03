ХАМАС заявило о готовности пойти на «полный компромисс» по обмену пленными

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Представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что палестинское движение ХАМАС готово на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Об этом сообщает NBC News.
Хамад пояснил, что ХАМАС хотят, чтобы все пленные вернулись домой. Однако, по информации телеканала, Израиль «вряд ли согласится» на такой шаг.
По словам Хамада, прекращение агрессивного поведения Израиля — это одно из главных условий для осуществления переговоров, в том числе по вопросу обмена пленными.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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По словам Хамада, прекращение агрессивного поведения Израиля — это одно из главных условий для осуществления переговоров, в том числе по вопросу обмена пленными.
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Екатерина Коршунова