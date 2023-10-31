ХАМАС заявило об освобождении иностранных заложников в ближайшие дни

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Военное крыло ХАМАС объявило о том, что в ближайшие дни освободит часть иностранных заложников, которые находятся на территории сектора Газа.
Представитель бригады «Аль-Кассам» военного крыла ХАМАС Абу Обейда сообщил, что посредники были уведомлены об освобождении нескольких иностранцев.
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС второй раз за сутки обстреляло Тель-Авив. По словам представителей военного крыла, это было сделано в ответ на обстрел сектора Газа со стороны Израиля. Уточнялось, что в результате обстрела лагеря Джебалия погибли 400 человек.
Ранее сообщалось, что раненых палестинцев в среду, 1 ноября, переправят в Египет через КПП «Рафах». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС второй раз за сутки обстреляло Тель-Авив. По словам представителей военного крыла, это было сделано в ответ на обстрел сектора Газа со стороны Израиля. Уточнялось, что в результате обстрела лагеря Джебалия погибли 400 человек.
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Анастасия Чинкова