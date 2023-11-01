Хаменеи призвал мусульманские государства прекратить экспорт нефти в Израиль

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Верховный лидер Ирана аятолла Сайед Али Хаменеи обратился с призывом к исламским государствам. Он считает, что следует немедленно приостановить все виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем.
На прошлой неделе президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил Израиль в «пересечении красных линий». Он также отметил, что Тегеран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа. Официальный представитель МИД исламской республики Нассер Канаани призывал мусульманские страны ввести против Израиля всесторонние санкции, включая эмбарго на импорт нефти, чтобы остановить нападения на сектор Газа.
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Александр Бойцов