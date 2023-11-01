Хаменеи призвал мусульманские государства прекратить экспорт нефти в Израиль

Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск. По его словам, это может быть один из вариантов контрактной службы. Однако военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что при Минобороны уже есть кибервойска и призвал защищать государство в целом.