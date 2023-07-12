Handelsblatt: Германия отказалась строить центр для ремонта танков Leopard для ВСУ

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ФРГ отказалась от идеи создания центра по ремонту танков в Польше, не достигнув договоренностей.
Официальная причина отказа в настоящее время не названа, но должна быть озвучена в ближайшие дни. Издание сообщает, что ФРГ могли не устроить завышенные цены польской стороны, что послужило отказу от идеи строительства ремонтного центра.
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Анастасия Крестьянова