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Handelsblatt: Германия отказалась строить центр для ремонта танков Leopard для ВСУ

12 июля 2023, 15:07

Фото: iStock/macky_ch

ФРГ отказалась от идеи создания центра по ремонту танков в Польше, не достигнув договоренностей.

По данным газеты, Германия и Польша не пришли к общим договоренностям относительно строительства центра по ремонту танков для ВСУ.

Официальная причина отказа в настоящее время не названа, но должна быть озвучена в ближайшие дни. Издание сообщает, что ФРГ могли не устроить завышенные цены польской стороны, что послужило отказу от идеи строительства ремонтного центра.

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#ФРГ
#танки
#Украина
#завод
#соглашение
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Активы РФ в странах G7 останутся замороженными, пока Россия «не возместит ущерб Украине»
12 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/Bet_Noire

Согласно декларации G7, российские активы останутся замороженными, пока РФ «не возместит ущерб Украине».
«Большая семерка» заявила, что в соответствии с правовыми нормами, суверенные активы России останутся замороженными, пока Украине не будет возмещен ущерб. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на декларацию G7.

Ранее, президент России Владимир Путин подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом. Согласно документу, в ответ на изъятие российских прав на имущество или их ограничение, РФ будет вправе вводить внешнее управление на активы недружественных ​стран. 
 
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#активы РФ
#НАТО
#саммит
#G7
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Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина-НАТО
12 июля 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Открыто первое заседание Совета Украина-НАТО (СУН) на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС.
Глава НАТО Йенс Столтенберг открыл встречу, в которой принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, следующими словами:
«Добро пожаловать всем на первое заседание Совета Украина - НАТО. Это исторический момент, Украина и страны НАТО сидят бок о бок, чтобы обсуждать общее видение евроатлантической безопасности».

После этого выступления СУН закрыли для прессы.  

Перед открытием собрания Столтенберг провёл пресс-конференцию с Зеленским, в ходе которой заявил, что ситуация с Комиссией НАТО-Украина не повторится. Отныне отдельные страны-участницы НАТО не смогут блокировать заседания Совета. 

«Я буду председательствовать в Совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания Совета Украина - НАТО. Каждая страна, включая Украину, также сможет созывать эту встречу для экстренных консультаций. В этом отличие от прошлой комиссии», – уверил Столтенберг.

Венгрия на протяжении нескольких лет блокировала заседания Комиссии НАТО-Украина из-за ущемляющих права венгерского национального меньшинства законов. 

Совет Украина-НАТО должен стать аналогом Совета Россия-НАТО, который в 2008 году заблокировали США из-за завязавшейся войны между Грузией и Южной Осетией. 

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#саммит
#НАТО
#Украина
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Резолюцию с осуждением сожжения священных книг приняли в ООН
12 июля 2023, 15:03

Фото: istockphoto/Askolds

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, в которой осуждается сожжение Корана и других священных книг. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, 12 государств были против, еще сем стан-участниц воздержались.
Россия одобрила документ, однако принять участие в голосовании не могла, так как не является членом СПЧ. Орган ООН призвал все государства пересмотреть свои национальные правовые и нормативные акты, политику и правоприменительные границы для выявления пробелов, которые могут помешать судебному преследованию за разжигание ненависти на религиозной почве или действия, подстрекающие к дискриминации, вражде и насилию, передает РИА Новости.

После сожжения Корана в Швеции во время Курбан-байрама, в спецслужбы страны поступило еще три заявки на проведение акций по уничтожению священных книг. А житель Хельсингборга собирался сжечь устав стран НАТО в знак протеста против вступления страны в североатлантический альянс.

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#оон
#спч
#резолюция
#коран
#нато
#швеция
#голосование
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Белоусов: Развитие электротранспорта повысит привлекательность регионов
12 июля 2023, 14:46

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Чтобы добиться инвестиционной привлекательности регионов, необходимо развивать электротранспорт. С таким заявлением выступил первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов в ходе селекторного совещания по вопросам развития электротранспорта.
Основной отраслью для дальнейшего развития рынка электромобилей в России станет зарядная инфраструктура. Белоусов подчеркнул, что потребуется не только строительство самих заправочных объектов, но и присоединение к электрическим сетям, модернизация городской среды, разработка специальный приложений для смартфонов, чтобы пользователи могли быстро найти зарядку поблизости.

«Развитие электротранспорта в интересах регионов не только расширяет инфраструктуру, но также повышает инвестиционную привлекательность субъектов в целом», – добавил спикер.

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин отметил, что в настоящее время идёт активная работа по развитию сети электрозарядных станций. Причём сотрудничество налажено как с региональными властями, так и с бизнесменами. 
Замглавы Минстроя, в свою очередь, сообщил, что в ведомстве ведётся работа по дополнению сводов правил.

«Наша основная задача – это установление единых нормативных требований по проектированию и строительству, обеспечивающих понятные правила создания безопасной инфраструктуры электромобильного транспорта по всей стране», – отметил он.

В селекторном совещании приняли участие представители всех 35 регионов, которые планируют развивать электротранспорт.

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Картаполов заявил, что генерал Суровикин сейчас отдыхает
12 июля 2023, 14:46

Фото: iStock/Михаил Климентьев

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что генерал Сергей Суровикин сейчас в отпуске.
По его словам, военачальник в настоящее время не доступен и находится в отпуске. 

«Суровикин сейчас отдыхает», заявил Картаполов.
Издание Financial Times ранее сообщало о том, что генерал армии Суровикин якобы задержан. Данная информация не была официально подтверждена. Позже, секретарь Общественной наблюдательной комиссии Мельников прокомментировал информацию о Суровикине и опроверг слухи о его задержании. Мельников заявил, что военачальника не содержат ни в каких-либо изоляторах. 

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#Госдума
#Картаполов
#Россия
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Ситуация на Запорожской АЭС вызвала опасения во французском парламенте
12 июля 2023, 14:43

Фото: istockphoto.com/Alexey Tolmachov

Депутат Национального собрания Франции Алексис Жолли выразил опасения по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции.
«В контексте украинского контрнаступления эта огромная атомная электростанция представляет собой серьёзный вызов для международной безопасности и общественного здравоохранения», — приводит RT текст обращения парламентария к главе МИД Франции Катрин Колонне.

Кроме того, он поставил вопрос о том, насколько реальна опасность атомной аварии на ЗАЭС из-за конфликта. Жолли попросил главу МИД страны выразить позицию государства по этому вопросу.

В то же время российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что Франция через поставки дальнобойных ракет SCALP Украине всё больше втягивается в конфликт с Россией.

«Пусть и опосредованно, но это отнюдь не отвечает интересам французского общества», — приводят argumenti.ru слова Мешкова.

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#Франция
#Россия
#Украина
#ЗАЭС
#безопасность
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Володин поручил комитету Госдумы проработать организацию выставки пораженной техники НАТО
12 июля 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют ее Украине.
В ходе заседания Госдумы, парламентарий выступил с предложением установить сожженную технику, которая направлялась союзниками Украины, рядом с посольствами тех стран, которые ее направили. 

Он отметил, что нужно продемонстрировать именно то вооружение, которое НАТО отправляет Киеву для использования в боевых действиях против России. 

Данный вопрос Володин поручил рассмотреть Комитету по обороне. 


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#Володин
#Украина
#западная техника
#выставка
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Столтенберг назвал поставки вооружения Украине приоритетной задачей
12 июля 2023, 14:23

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Поставка вооружений на Украину из западных стран является самой срочной задачей. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе.
«Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас – предоставить Украине достаточно вооружений», - считает Столтенберг.

Он отметил, что на саммите в Вильнюсе союзники по НАТО объявили о том, что готовы поставлять Украине вооружение. Столтенберг считает это очень важным вопросом.

Генсек альянса также рассказал, что накануне некоторые страны-участницы НАТО учредили коалицию по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Подготовка начнется уже в самое ближайшее время.

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#НАТО
#Украина
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Нарышкин раскритиковал Турцию за возвращение Украине командиров «Азова»*
12 июля 2023, 14:22

Фото: iStock/Павел Бедняков

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин негативно охарактеризовал Турцию из-за её передачи боевиков нацбатальона «Азов»* Украине. Об этом он заявил ТАСС.
Нарышкин сказал, что действия Анкары – это невыполненные обязательства, что «нехорошо характеризует турецкую сторону».

Кроме того, он добавил, что у СВР после этой ситуации не было никаких контактов с Турцией.

Ранее сообщалось, что после встречи с Зеленским, Эрдоган вернул ему командиров нацбатальона «Азов»*.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

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#СВР
#Турция
#Украина
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