Handelsblatt: Украина заправляет свои танки топливом из российской нефти

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Украина использует для танков ВСУ дизельное топливо, сделанное в Венгрии и Турции из российской нефти. Об этом сообщает Handelsblatt.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что большая часть российской нефти поставляется именно им, поэтому необходимо сохранять сотрудничество с Россией. Также он добавил, что военная техника ВСУ использует в качестве топлива именно эту нефть, поскольку у компании MOL имеются большие запасы.
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Анастасия Чинкова