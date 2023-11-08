Радио1
Главная / Новости / Политика/ Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе

Хантера Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в конгрессе

08 ноября 2023, 23:59
Фото: iStock/dkfielding

Фото: iStock/dkfielding

Надзорный комитет палаты представителей повесткой вызвал сына и брата президента США Джо Байдена для дачи показаний. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что комитет, контролируемый республиканцами, ведёт расследование, призванное доказать вовлеченность действующего президента Соединённых Штатов в бизнес-операции родственников, которые якобы торговали именем Байдена по всему миру.

«Сегодня конгрессмен Джеймс Комер подписал повестки на сына президента Хантера Байдена, брата Джеймса Байдена и их делового партнера Роба Уокера», — говорится в заявлении комитета.


При этом сам Джо Байден утверждает, что не знал о деловых связях роственников за рубежом.

Читайте также:

Кирби: США потратили 96% средств для Украины

Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям

Пайатт: США добиваются прекращения существования российского «Арктик СПГ 2»
#сша
#бизнес
#операции
#расследование
#байден
#джо байден
Читайте нас в
Пайатт: США добиваются прекращения существования российского «Арктик СПГ 2»
08 ноября 2023, 23:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Помощник главы американского Госдепартамента по делам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США хотят добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2».
«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ 2». Наша цель — задушить его», — сказал Пайатт в ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам.

Он отметил, что работа, которую совместно ведут координатор санкций Госдепа и Управление контроля за иностранными активами, заключается в «закручивании гаек», и назвал такие усилия крайне важными.

Читайте также:

В США заявили о необходимости продолжения боевых действий на Украине

Кирби: США потратили 96% средств для Украины

Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям
#сша
#санкции
#россия
#проект
Читайте нас в
Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям
08 ноября 2023, 23:31

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у администрации США доступ к военным технологиям. Он считает, что это поможет Киеву и Вашингтону наладить совместное производство вооружений.
«Финансовая поддержка очень важна, но прежде всего военная поддержка. Мы благодарны Соединенным Штатам, что они взяли на себя лидерство в предоставлении этой помощи. Речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», — написал шестой президент Украины в своём Telegram.

Он добавил, что ключевым вопросом для Украины является усиление противовоздушной обороны, и выразил надежду, что удастся наладить с западными странами совместное производство средств ПВО.

Во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, Зеленский отмечал, что у ВСУ уже есть конкретная тактика действий: в частности, поставлены цели предстоящих наступлений, обозначены конкретные направления, включая определённые населённые пункты.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Welt заявил, что Украина сейчас активно инвестирует в собственное производство вооружения, поскольку не может позволить себе полностью зависеть от поддержки Вашингтона. «Мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику», — подчеркнул министр.

Читайте также:

Зеленский объявил, что украинское наступление продолжится в 2024 году

В Словакии заявили, что поставки вооружения Украине завершены

Кулеба: Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США
#вооружение
#сша
#украина
#владимир зеленский
Читайте нас в
Кирби: США потратили 96% средств для Украины
08 ноября 2023, 23:08

Фото: iStock/Andrii Atanov

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты почти израсходовали средства, выделенные на поддержку Украины с начала СВО. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя Белого дома, Вашингтон потратил 96% всех выделенных для Украины средств. В этот объём входит военная, финансовая, гуманитарная и экономическая помощь, уточнил Кирби.

В области военной поддержки США израсходовали более 90% средств, а у Пентагона есть только $1,1 млрд на замещение оружия на американских армейских складах, подчеркнул координатор.

Читайте также:

В США заявили о необходимости продолжения боевых действий на Украине

Американский эксперт назвал причину, по которой Зеленский не хочет проводить выборы

В Белом доме заявили, что будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы
#сша
#помощь
#зеленский
#украина
Читайте нас в
В США заявили о необходимости продолжения боевых действий на Украине
Госдеп: США настаивают на необходимости продолжения боёв на Украине
08 ноября 2023, 23:03

Фото: iStock/vincent_ruf

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Госдеп США настаивает на необходимости продолжения боевых действий в случае с Украиной. Таким образом он ответил на призыв Рэнда Пола найти способ завершения украинского конфликта, пишет ТАСС.
«Сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что боевые действия — это хорошо», — цитирует агентство слова О’Брайена.

Помощник госсекретаря подчеркнул, что считает продолжение боев на Украине простой необходимостью.

Читайте также:
Американский эксперт назвал причину, по которой Зеленский не хочет проводить выборы

ЦАХАЛ: ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа

Байден и Си Цзиньпин объявят о восстановлении связи между военными ведомствами

#зеленский
#байден
#сша
#украина
#сво
Читайте нас в
Американский эксперт назвал причину, по которой Зеленский не хочет проводить выборы
Эксперт Петро: Зеленский не хочет выборов, поскольку не уверен в победе
08 ноября 2023, 22:23

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы в 2024 году, поскольку не уверен в своей победе, об этом заявил профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в интервью для «РИА Новости».
«Это не в его интересах, поскольку он далеко не уверен в победе», - прокомментировал ситуацию Петро.

По мнению эксперта, в сегодняшней Украине просто невозможно провести справедливые выборы. Большинство политических партий, в особенности оппозиционных, находятся под запретом, все средства массовой информации также полностью сконцентрированы в руках власти.

В то же время, по результатам опроса Киевского международного института социологии рейтинг доверия украинского населения к Владимиру Зеленскому упал на 15 процентов за последние полтора года.

Читайте также:

РИА: Требование Еврокомиссии к Киеву уважать другие языки не коснется русского

ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

USAID: У правительства США не осталось финансов для прямой поддержки Украины
#выборы
#владимир зеленский
#украина
#президент
#эксперт
#сша
Читайте нас в
ЦАХАЛ: ХАМАС потеряло контроль на севером сектора Газа
08 ноября 2023, 21:56

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.
В ЦАХАЛ также заявили, что более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

В настоящий момент наземная операция Израиля в Газе продолжается. При этом, большинство лидеров западного мира призывают стороны к гуманитарному прекращению огня для вывоза из зоны вооруженного конфликта пострадавших и заложников. По последним данным Минздрава Палестины, в Газе уже погибли более десяти тысяч человек.

Читайте также: 

NYT: ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуться к вопросу Палестины

В Белом доме заявили, что будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы

ХАМАС: Израиль и США составляют списки на эвакуацию из сектора Газа
#операция
#израиль
#армия
#сектор газа
#палестина
#хамас
Читайте нас в
«Киевско-кишинёвский «рахит»: Медведев высказался о кандидатах в Евросоюз
Медведев: Вступление Украины и Молдавии в ЕС ослабит Евросоюз
08 ноября 2023, 21:37

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал новых кандидатов на вступление в Европейский союз «киевско-кишинёвский «рахитом», об этом написал в своём Telegram-канале.
«И вот теперь безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева. Ну и в пользу, как её там, Молдовы или Молдавии», - прокомментировал ситуацию Медведев.

По мнению политика, «киевско-кишинёвский «рахит» достаточно быстро высосет все соки из Европы, поскольку будет очень сильно зависит от неё финансово. После этого, произойдёт дискредитация евро, а уже после - тотальное ослабление Европейского союза, подытожил Медведев.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза. В заявлении Еврокомиссии также указано, что процесс переговоров можно начинать, поскольку Киев и Кишенёв выполнили достаточное количество необходимых реформ на территории своих государств.

Читайте также: 

ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Фон дер Ляйен: Сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ

USAID: У правительства США не осталось финансов для прямой поддержки Украины
#евро
#политика
#ес
#киев
#переговоры
#дмитрий медведев
#молдова
Читайте нас в
Байден и Си Цзиньпин объявят о восстановлении связи между военными ведомствами
Axios: лидеры США и КНР объявят о возобновлении связи по военной линии
08 ноября 2023, 21:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин объявят о восстановлении работы каналов связи между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщает портал Axios.
Ранее анонсировалось, что 15 ноября Байден встретит Си Цзиньпина в Сан-Франциско, где они проведут переговоры на полях саммита АТЭС.

Отмечается, что в июне Китай посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, которому не удалось добиться согласия правительства на возобновлении работы каналов между военными ведомствами. 

Однако прибывший несколько месяцев спустя в Вашингтон китайский министр иностранных дел Ван И сообщил, что правительство выражает готовность пойти на такой шаг.

Читайте также:

Kyodo: Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско

Делегация КНР прибыла в Москву для переговоров военных ведомств двух стран

Путин рассказал, как сотрудничество России и Китая влияет на мировую безопасность
#сша
#китай
#саммит
#оборона
#министерство
Читайте нас в
В Белом доме заявили, что будущее сектора Газа должны определять сами палестинцы
08 ноября 2023, 21:26

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Что будет дальше с сектором Газа - должны решить жители Палестины, об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга.
«У нас до сих пор нет решения того, как будет управляться Газа. Очевидно, что палестинские власти будут частью этого обсуждения, но мы считаем, что палестинцы должны быть ответственными за свою судьбу и свое будущее», - прокомментировал ситуацию Кирби. 

Напомним, ранее американское издание NYT, со ссылкой на слова лидеров движения ХАМАС, написало, что война между сектором Газа и Израилем была начата для того, чтобы вновь «положить на стол» палестинский вопрос. Лидеры движения также выразили надежду на поддержку со стороны стран арабского мира.

Читайте также: 

Блинкен: США не допустят победы ХАМАС в секторе Газа

В ХАМАС объяснили, почему россиян не внесли в списки на эвакуацию из сектора Газа

Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за жертв в Газе
#сектор газа
#хамас
#палестина
#израиль
#белый дом
#сша
Читайте нас в
Достижения.рф