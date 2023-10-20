В США оценили шансы Украины одержать победу в конфликте

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Украина не сможет одержать победу над Россией даже с огромной помощью Запада. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в материале для Responsible Statecraft.
«Вероятного пути к военной победе Киева не существует, независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков мы предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведем», — написал Дэвис в статье.Он также обратил внимание на то, что после провала украинского контрнаступления у сторонников киевского режима не осталось сомнений в том, что ВСУ не способны добиться каких-то успехов. При этом, американские власти не знают, как закончить конфликт на Украине.
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