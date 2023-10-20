В США оценили шансы Украины одержать победу в конфликте

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) нанесла удар по православной церкви святого Порфирия на юге сектора Газа. Жертвами вновь стали мирные граждане, которые укрывались в храме от артиллерийских обстрелов и авиации. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне палестино-израильского конфликта и о том, что Израилю пообещал президент США Джо Байден.