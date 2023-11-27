Helsingin Sanomat: Финляндия прекратит приём просителей убежища на границе с РФ

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Финские власти перестанут принимать запросы на предоставление убежища. Это будет касаться людей, которые переходят границу с Россией.
Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники крупнейшее издание страны Helsingin Sanomat. В публикации указано, что правительство Финляндии уже полностью готово к закрытию восточной границы. Цель состоит в том, чтобы решение по этому поводу было принято как можно скорее.
В минувшие выходные министр финансов Финляндии и глава партии «Истинные финны», одной из наиболее влиятельных, входящих в правительство, написала в своем блоге, что такое решение остается единственно возможным, а никакие другие ухищрения на границе не дадут результата.
За субботу и воскресенье на единственный функционирующий на российско-финской границе контрольно-пропускной пункт «Райа-Йоосеппи — Лотта» прибыли 58 человек, которые запросили убежище в Финляндии.
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В минувшие выходные министр финансов Финляндии и глава партии «Истинные финны», одной из наиболее влиятельных, входящих в правительство, написала в своем блоге, что такое решение остается единственно возможным, а никакие другие ухищрения на границе не дадут результата.
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Александр Бойцов