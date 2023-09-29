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Helsingin Sanomat: Финские военные договариваются с землевладельцами у границы

29 сентября 2023, 11:56
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Военные Финляндии заключают секретные соглашения с владельцами участков земли рядом с российской границей. Согласно этим договорам, можно будет начать фортификационные работы на этих территориях в течение 24 часов.
Как сказано в публикации крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, за последние год-полтора десятки землевладельцев в приграничных районах заключили такие секретные соглашения с армией Финляндии. Теперь военные инженеры смогут начать строить укрепления на их землях в течение суток, говорится в статье.

При подписании договора владелец земли близ границы получает единовременную выплату в размере 750 евро. Согласно документу, военные получают право строить на участке фортификационные сооружения, а позднее могут заключать отдельные соглашения об аренде этих объектов. Срок действия таких договоров составляет 20 лет.


Следует отметить, что Финляндия имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и НАТО, членом которого страна стала 4 апреля нынешнего года. Протяженность границы составляет 1 340 километров.

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Путин учредил День воссоединения новых регионов с Россией: как это было
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
29 сентября 2023, 12:11

Фото: istock/macky_ch

День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые отметят 30 сентября. Редакция «Радио 1» напомнит, как были подписаны договоры о присоединений новых регионов и что этому предшествовало.

Присоединение новых регионов к России


21 февраля 2022 года президент Pоссии Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В прямом эфире глава государства подписал договоры о взаимопомощи с регионами. 23 февраля 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбами об оказании помощи в отражении агрессии со стороны властей Украины. Главы регионов заявили, что нуждаются в содействии России, чтобы избежать многочисленных жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Вскоре после прошения глав ДНР и ЛНР содействия у России, Украина инициировала экстренное заседание Совбеза, на котором было озвучено, что действия руководителей республик привели к эскалации конфликта на Украине, который продолжался с 2014 года и переговоры глав регионов с российским президентом были недопустимы. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к гражданам России и сообщил о начале спецоперации на территории Украины, целью которой стала защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.

Когда присоединились ДНР и ЛНР к России


Власти регионов сoобщили о желании присоединиться к России и запросили проведение референдумов на территории ЛНР и ДНР. Pеферендумы прошли с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоялось голосование по вопросу о вхождении в состав России Херсонской области. Позже с аналогичным заявлением выступил глава Запорожской области.

Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ
Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ

30 сентября 2022 года состoялось подписание договоров с новыми регионами России: Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областей. За ратификацию договоров о включении регионов в состав России 3 октября 2022 года проголосовала Госдума, а на следующий день документы одобрил Совет Федерации. После включения в состав России новых регионов, их общее число достигло 89, а границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали государственными границами страны.

В ходе церемонии пoдписания договоров о присоединении к России новых регионов, президент страны Владимир Путин обратился к властям Киева и их западным кураторам и заявил, что люди, проживающие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье навсегда становятся гражданами России и страна намерена защищать их жизнь, интересы и права. 

День присоединения новых территорий к России


30 сентября в России впервые будет праздноваться День воссоединения новых регионов с  Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
 
Спикер Совфеда Валентина Матвиенкo назвала это событие историческим и отметила, что учреждение памятной даты было инициировано президентом России Владимиром Путиным.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов назвал день присоединения к России новых регионов поворотным в истории и подчеркнул, что эта дата достойна ежегодного празднования. Депутат отметил, что год назад жители регионов сделали осознанный и судьбоносный выбор в ходе референдума и своим решением они доказали, что «у нас общее прошлое и будущее».

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Глава военно-исторического общества Мягков: власти Канады знали, что чествуют эсэсовца
Мягков: в парламенте Канады знали, что чествуют нациста
29 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Члены канадского парламента, чествовавшие украинского нациста, не могли не знать о его прошлом. Об этом RT сообщил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Эксперт отметил, что в Канаде оправдывали нацизм ещё со времён Второй Мировой войны. После её окончания в страну прибыло девять тысяч нацистов дивизии СС «Галичина».

При этом, дополняет собеседник RT, жертв холокоста прибыло почти вдвое меньше.

Таким образом, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и спикер палаты общин Энтони Рота прекрасно понимали, кто присутствует на заседании и кому они аплодируют.

Ранее сообщалось, что 22 сентября канадские парламентарии и президент Украины Владимир Зеленский горячо поприветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунку, который в годы Второй Мировой войны убивал поляков и евреев.

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#парламент
#владимир зеленский
#канада
#скандал
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«Украина обманулась»: Встреча Столтенберга и Зеленского приблизила конец Киева
Риттер: встреча Зеленского и Столтенберга приблизила конец Украины
29 сентября 2023, 11:36

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Встреча Владимира Зеленского с западными чиновниками приблизила конец современной Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в X.
«С Зеленским встретились генсек НАТО Столтенберг и министры обороны Франции и Великобритании. Они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО. Украина обманулась. Они и НАТО скоро узнают об этом», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По мнению разведчика, эта встреча ознаменовала конец современной Украины.

Он также добавил, что ему очень жаль многострадальный украинский народ.

На встрече с украинским лидером Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру, она приведет к оккупации. Столтенберг полностью поддержал «формулу мира», представленную Зеленским, в очередной раз повторив, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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#украина
#встреча
#нато
#владимир зеленский
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Премьер-министр Украины Шмыгаль ответил на предложенные альтернативы вступлению в ЕС
Шмыгаль: Украина не рассматривает альтернатив в вопросе вступления в ЕС
29 сентября 2023, 10:33

Фото: iStock/artJazz

Украина не собирается рассматривать альтернатив полноправному членству в Евросоюзе. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее власти Франции и Германии предложили Украине альтернативные варианты членства в Евросоюзе, чтобы интеграция происходила постепенно.

Однако Шмыгаль выступил против такого предложения. Он заявил, что Украина не согласна на медленный путь вступления и интеграции в ЕС, а рассчитывает исключительно на полноценное членство.

Ранее в этом же интервью Шмыгаль заявил, что Украина при вступлении в Евросоюз не создаст проблем для него. Наоборот, поспособствует решению вопросов в сфере экономики, обороны, энергетики и др. И всё это, несмотря на прогнозируемый на 2024 год дефицит госбюджета в размере 43 млрд долларов. 

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#евросоюз
#украина
#страны
#дефицит
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Focus: Германия закупит у Израиля системы ПРО Arrow 3
29 сентября 2023, 10:17

Фото: istockphoto/vadimrysev

Германия стремится укрепить свою противоракетную оборону (ПРО). Накануне, 28 сентября, в Берлине был подписан договор о покупке у Израиля системы ПРО Arrow 3.
Документ подписали министры обороны двух стран Борис Писториус (Германия) и Йоав Галант (Израиль). Стоимость сделки оценивается почти в четыре миллиарда евро. Таким образом ФРГ планирует укрепить защиту своей страны и партнеров по НАТО от возможных атак ракет средней дальности. Такой шаг был вызван обострением конфликта на Украине. По словам Писториуса, заключением договора о поставке систем Arrow 3 Израиль вносит свой вклад в безопасность Германии и Европы.

Комитет бундестага по обороне при поддержке бюджетной комиссии проголосовал за закупку израильских систем ПРО в июне нынешнего года. Финансирование будет производиться из специального фонда для модернизации бундесвера (Вооруженные силы ФРГ). Писториус считает, что Германия сможет использовать Arrow 3 с конца 2025 года.

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#фрг
#нато
#ракета
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Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции о защите нацменьшинств
29 сентября 2023, 09:59

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, текст документа размещен в электронной базе ГД.
«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», - сообщается в тексте документа. 

Конвенция Совета Европы (СЕ), подписанная 1 февраля 1995 года. Из стран-членов Совета Европы не подписана Францией, Монако, Андоррой и Турцией; подписана, но не ратифицирована Бельгией, Грецией, Исландией и Люксембургом.

Россия приняла решение выйти из Конвенции, поскольку ее правила не соблюдаются на Украине, в Прибалтике и некоторых европейских странах по отношению к россиянам.

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#россия
#правила
#национальность
#законопроект
#владимир путин
#госдума
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Конгресс США одобрил выделение Украине 300 млрд долларов
29 сентября 2023, 09:58

Фото: istockphoto/Mikhail Makarov

Американские конгрессмены проголосовали за выделение финансовой помощи Киеву в размере 300 миллиардов долларов. Такое решение было принято вопреки давлению со стороны консервативного крыла Республиканской партии.
Несколько ранее в Палате представителей Конгресса США прошло голосование по поправке, которую предложила конгрессвумен от партии республиканцев Марджори Тейлор Грин, которая предлагал исключить статью о помощи Украине из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Большинством голосов 342 против 90 эта поправка нижней палатой была отклонена.

Предоставление дополнительной финансовой помощи Киеву в размере $300 млрд было выведено из бюджетного плана Пентагона и рассматривалось в качестве отдельного пункта проекта нового бюджета Госдепартамента на следующий год. Принятие этого пункта было одобрено Конгрессом, хотя и с очень небольшим перевесом. За принятие проголосовали 216 парламентариев, против высказались 212 конгрессменов.

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#сша
#голосование
#конгресс сша
#украина
#помощь
#бюджет
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Токаев: Казахстан не превратится в «анти-Россию»
29 сентября 2023, 09:55

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается разрывать сотрудничество с Россией и твердо придерживается всестороннего сотрудничества с ней. Об этом сообщает агентство Казинформ.
«Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. У нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи», — заявил Токаев.

Он также выразил уверенность в том, что санкционное противостояние не является продуктивным в рамках международных отношений, которые и так пострадали из-за обострения ситуации в мире.

Токаев отметил, что Казахстан не располагает санкционными товарами, а значит, что не торгуем ими и не поставляет их в Россию в рамках параллельного импорта. Однако традиционный товарооборот между странами вырос, подчеркнул лидер Казахстана.

Кроме того, Токаев призвал дипломатов найти основу для проведения мирных переговорам по украинскому конфликту, так как, по его мнению, мир приблизился «к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества».

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#казахстан
#сотрудничество
#лидер
#мир
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Путин обсудил формирование добровольческих подразделений с Евкуровым и Трошевым
29 сентября 2023, 09:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым поднял тему о работе добровольческих подразделений в зоне спецоперации.
«На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», - обратился Путин к Трошеву.

Он также отметил, что Трошев долгое время был в составе подобного подразделения и должен знать все о вопросах, которые нужно решать для успешной боевой работы.

Ранее стало известно, что Трошев является экс-командиром ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». По некоторым данным он будет курировать связь между добровольцами и Минобороны.

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