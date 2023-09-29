Helsingin Sanomat: Финские военные договариваются с землевладельцами у границы

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Военные Финляндии заключают секретные соглашения с владельцами участков земли рядом с российской границей. Согласно этим договорам, можно будет начать фортификационные работы на этих территориях в течение 24 часов.
Как сказано в публикации крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, за последние год-полтора десятки землевладельцев в приграничных районах заключили такие секретные соглашения с армией Финляндии. Теперь военные инженеры смогут начать строить укрепления на их землях в течение суток, говорится в статье.
При подписании договора владелец земли близ границы получает единовременную выплату в размере 750 евро. Согласно документу, военные получают право строить на участке фортификационные сооружения, а позднее могут заключать отдельные соглашения об аренде этих объектов. Срок действия таких договоров составляет 20 лет.
Следует отметить, что Финляндия имеет самую протяженную внешнюю границу с Россией, которая является также границей Евросоюза и НАТО, членом которого страна стала 4 апреля нынешнего года. Протяженность границы составляет 1 340 километров.
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При подписании договора владелец земли близ границы получает единовременную выплату в размере 750 евро. Согласно документу, военные получают право строить на участке фортификационные сооружения, а позднее могут заключать отдельные соглашения об аренде этих объектов. Срок действия таких договоров составляет 20 лет.
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Александр Бойцов