«Хеппи-энда не будет»: Владимир Зеленский прокомментировал наступление ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским телеканалом CNN заявил, что счастливого конца у контрнаступления Вооруженных сил Украины не будет.
Зеленский признал, что Украина потеряли много военных, а поставки вооружения не гарантируют быстрых результатов на поле боя.
Напомним, что в начале лета Владимир Зеленский заявлял о серьезном сопротивлении в ходе наступления, но определял ситуацию, в основном, как позитивную. Под конец августа украинский лидер признал, что контратака проходит сложно. Кроме того, глава Министерства оборы России Сергей Шойгу заявлял, что Украина за три месяца не достигла никаких целей контрнаступления.
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«Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать», — подчеркнул президент Украины.
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Алина Юрчак