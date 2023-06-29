Херш: Байдену необходимо прямо говорить о конфликте на Украине и его последствиях

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Херш призвал Байдена прямо высказаться об отрицательных последствиях для США от украинского конфликта
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что американскому лидеру Джо Байдену необходимо прямо о говорить об украинском конфликте и его последствиях для Соединенных Штатов Америки, сообщает «РИА Новости».
«Для Джо Байдена может быть разумно прямо говорить о конфликте и его многочисленных проблемах для Америки, а также объяснить, почему ориентировочно более чем 150 миллиардов долларов, которые выделила до настоящего момента его администрация, оказались очень плохой инвестицией», - прокомментировал ситуацию Херш.
Журналист также убежден, что у Байдена большие проблемы перед выборами в 2024 году. Намерение демократов помогать Киеву все больше сильно отличаются от желаний страдающих от кризиса граждан США. Байден продолжает терять своих избирателей.
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«Для Джо Байдена может быть разумно прямо говорить о конфликте и его многочисленных проблемах для Америки, а также объяснить, почему ориентировочно более чем 150 миллиардов долларов, которые выделила до настоящего момента его администрация, оказались очень плохой инвестицией», - прокомментировал ситуацию Херш.
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Евгения Парфентьева