Херш: Израиль пытается устроить подобие Хиросимы в секторе Газа

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Вооруженные силы Израиля пытаются устроить в секторе Газа подобие Хиросимы, заявил американский журналист Сеймур Херш.
По мнению Херша, Израиль пытается устроить подобие японской трагедии и в секторе Газа, только без применения ядерного оружия.
Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по инфраструктуре Израиля. Израильская ракета прилетела по жилому дому, который находится неподалеку от разбомбленной накануне больницы «Аль-Ахли».
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Осуществлены Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии. В обоих городах суммарно погибли от 129 000 до 226 000 человек.
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Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по инфраструктуре Израиля. Израильская ракета прилетела по жилому дому, который находится неподалеку от разбомбленной накануне больницы «Аль-Ахли».
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Евгения Парфентьева