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Сеймур Херш заявил, что Украине потребуется более ста лет, чтобы вернуть под контроль бывшие территории
По словам Херша, при нынешних темпах контрнаступления ВСУ, Киеву потребуется не менее 117 лет, чтобы вернуть контроль над утраченными территориями.
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